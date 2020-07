VIDEO: Povestea omului de afaceri operat pe creier cu computerul la „Neurochirurgie”

Antreprenorul ieşean Răzvan Zvorişteanu, operat pe creier şi diagnosticat cu COVID-19 la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, a povestit cum a reuşit să se vindece, dorind în acelaşi timp să mulţumească medicilor care l-au tratat. Bărbatul a stat internat 54 de zile în unitatea medicală, timp în care a învăţat să accepte diagnosticul şi faptul că trebuie să treacă printr-o operaţie chirurgicală dificilă.

„A fost şi un şoc, nu e tocmai plăcut să afli că te trezeşti cu o tumoră atâta timp cât până atunci nu s-a manifestat în niciun fel. Dar m-am liniştit foarte tare când am aflat că voi fi operat de managerul spitalului, dr. Lucian Eva. Mi s-a părut colosal cum, după o operaţie pe creier, nu simţi nimic, totul este ok, adică nu-mi pierdusem nici memoria, funcţioam normal”, a povestit bărbatul.

Antreprenorul spune că a rămas impresionat de patul în care a stat mai puţin de o zi şi care se adapta după toate poziţiile pe care le avea el ca pacient. „Patul acela de 40.000 de euro mi-a rămas în minte, pentru că am stat în el aproape 24 de ore şi am aflat valoarea. Eu am spus că voi face tot ce ţine din poziţia cealaltă în care mă aflu acum, de persoană care m-am vindecat şi care am posibilitatea să ajut atât cât îmi permite să o fac, drept mulţumire suplimentară. E bine să faci bine! Şi eu am primit bine la rândul meu, iar atunci dacă am putut direcţiona un ajutor către spitalul care m-a găzduit atâta timp am încercat să răsplătesc cel puţin în felul acesta ca un prim pas, să zicem”, a declarat Răzvan Zvorişteanu. Pentru a ajuta unitatea medicală şi pentru a mulţumi medicilor care au avut grijă de el, antreprenorul a donat împreună cu Asociaţia „Totul este posibil” o primă tranşă de materiale, fiind vorba despre 48 de sticle de 500 ml de dezinfectat de mâini şi 4.000 de mănuşi.