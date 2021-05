VIDEO Prefectul Bihorului, ”plimbat” cu funicularul la inundații. Și Ponta fusese plimbat cu barca acum câțiva ani

Îmbrăcat la patru ace, politicianul s-a „dat” peste Crişul Negru, la staţia hidrometrică de la Tinca, cu un funicular pe care ABA Crişuri îl foloseşte pentru măsurarea cotelor apelor.

O înregistrare video făcută de angajaţii Apelor Române Crişuri şi difuzată miercuri de Digi24 îl arată pe Ţiplea stând în funicular, alături de doi angajaţi ai ABA, în timp ce mijlocul de transport este mutat peste râu.

Dincolo de faptul că prefectul, în mod evident, nu participa propriu-zis la măsurarea cotelor, prezenţa lui a fost şi una atipică, deoarece Țiplea era îmbrăcat cu pantaloni de costum și cu o cămaşă albă, în totală disonanţă cu maroniul viiturii.

„Azi, împreună cu ABA şi ISU, am făcut inspecţia întregului bazin afectat. Acel dispozitiv este un funicular care se foloseşte de ABA Crişuri pentru măsurătorile zilnice ale cotelor râurilor”, a explicat Ţiplea, miercuri după-masă, în direct la Digi24. Cu acest prilej, prefectul a informat că debitul Crişului Negru, care în mod normal are 70 m/secundă, miercuri a crescut la 361 m/s. „Mult mai mult faţă de normal. E depăşit nivelul istoric din anul 2000 cu 60 cm”, a spus el.

Întrebat de jurnalistul Claudiu Pândaru dacă experienţa nu i-a amintit de imaginile cu fostul premier Victor Ponta şi fostul ministru al Dezvoltării, Liviu Dragnea, plimbaţi într-o barcă de pompieri într-o localitate inundată, Ţiplea a spus că între cele două situaţii nu se poate face o comparaţie, dar nici n-a putut convinge că ieşirea lui a fost necesară.

„Nu am urmărit imaginile cu domnul Ponta. Ocupând această funcţie, eu consider că fac politici publice în primul rând. Am mers să văd tehnic cum stau lucrurile, colegii mei chiar făceau acele măsurători, este o întâmplare. Nu mă plimbam, am participat la o măsurătoare pe care colegii mei de la ABA Crişuri o făceau în acel moment, o dată la fiecare oră ei asta fac, măsoară cotele”, a declarat prefectul de Bihor.

