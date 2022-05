VIDEO Premiile Festivalului de la Cannes 2022: Filmul ''Triangle of Sadness'', regizat de Ruben Ostlund, a câştigat trofeul Palme d'Or

"Triangle of Sadness" este o comedie cu accente noir despre Carl şi Yaya, un cuplu de celebrităţi, care sunt invitaţi într-o croazieră de lux la care participă doar persoane foarte bogate.

Filmul este o satira acidă a relațiilor ultrabogaților din societățile occidentale.Filmele "Close" şi "Stars At Noon", recompensate cu Marele Premiu al Juriului

Cineasta franceză Claire Denis, regizoarea lungmetrajului "Stars At Noon", şi belgianul Lukas Dhont, regizorul filmului "Close", au fost recompensaţi ex aequo cu Marele Premiu al Juriului la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul "Stars At Noon" spune povestea unui misterios om de afaceri englez şi a unei jurnaliste americane, care, după ce se îndrăgostesc în Nicaragua, încearcă să fugă din această ţară în timpul pandemiei de coronavirus.

"Close" prezintă doi tineri de 13 ani, a căror prietenie este afectată de dificultăţile adolescenţei.

Filmul „War Pony” a câştigat trofeul Camera d'Or

Filmul „War Pony” care spune povestea destinelor a doi băieți care trăiesc într-o rezervație de nativi americani a câștigat sâmbătă seara Camera d’or la a 75-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, relatează AFP.

Prezentat la Un Certain regard, filmul „War Pony” este semnat de Gina Gammel și Riley Kough, nepoata lui Elvis Presley.

"Simt că o să leșin. Este unul dintre filmele importante, în special anul acesta, este minunat să fii recunoscut ca atare. A fost un vis pentru noi de când eram fetițe", a spus Gina Gammel, acceptând premiul pe scenă.

Ea l-a dedicat unuia dintre tinerii actori care tocmai și-a pierdut mama.

„War Pony” urmărește soarta lui Bill, în vârstă de 23 de ani, care se străduiește să își facă rostul, și a lui Matho, în vârstă de 12 ani, dornic să devină bărbat, care trăiește într-un cartier defavorizat din Dakota de Sud.

Premiul pentru cea mai bună actriță - Zar Amir Ebrahimi

Actrița iraniană Zar Amir Ebrahimi, care a părăsit Iranul pentru a merge Franța în 2008 în urma unui scandal sexual, a primit premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din thrillerul lui Ali Abbasi „Nopțile lui Mashhad”.

Actrița a vorbit în farsi în timp ce și-a primit premiul. „În seara asta am senzația că am avut o călătorie foarte lungă înainte de a ajunge aici pe această etapă (...) o călătorie marcată de umilințe”, a spus ea, mulțumind Franței pentru că a primit-o.

Premiul pentru cel mai bun actor - Song Kang-ho

Actorul sud-coreean Song Kang-ho, în vârstă de 55 de ani, a câștigat sâmbătă premiul pentru cel mai bun actor la Cannes pentru rolul din filmul „Broker” al regizorului japonez Hirokazu Kore-Eda.

Actor favorit al compatriotului său Bong Joon-ho și vedets filmului său „Parasite”, Palme d'Or 2019, interpretează în acest film un bărbat implicat în traficul de copii, care va forma o mică familie.

Premiul pentru cel mai bun scenariu - Boy From Heaven

Filmul "Boy From Heaven", regizat de cineastul egiptean Tarik Saleh, a primit sâmbătă seară premiul pentru scenariu la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de la Cannes din partea juriului competiţiei oficiale, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Acesta spune povestea confruntărilor religioase şi a corupţiei din Egipt.

În 2021, premiul pentru scenariu a fost atribuit cineaştilor japonezi Ryusuke Hamaguchi şi Takamasa Oe pentru filmul "Drive My Car".

Park Chan-wook, premiul pentru regie

Cineastul sud-coreean Park Chan-wook a câştigat premiul pentru regie la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes cu lungmetrajul "Decision To Leave", potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Filmul "Decision To Leave" spune povestea unui poliţist care se îndrăgosteşte de o văduvă misterioasă, după ce aceasta devine principalul suspect într-o anchetă deschisă în urma unei crime.

Lungmetrajele "Eo", de Jerzy Skolimowski, şi "Le Otto Montagne", de Charlotte Vandermeersch şi Felix Van Groeningen, au fost recompensate ex aequo, sâmbătă seară, cu Premiul Juriului la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, informează site-ul oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

Filmul "Eo" prezintă povestea vieţii unui măgăruş născut într-o companie de circ din Polonia.

"Le Otto Montagne" descrie prietenia dintre doi bărbaţi care îşi petrec copilăria într-un sat izolat din Munţii Alpi şi care reiau legătura după ce devin adulţi.

Lista câştigătorilor celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes

Competiţie

Palme d’Or – "Triangle of Sadness" de Ruben Östlund

Marele Premiu - ex aequo – "Close" de Lukas Dhont şi "Stars at Noon" de Claire Denis

Premiul Juriului - ex aequo – "The Eight Mountains" de Félix Van Groeningen şi Charlotte Vandermeersch şi "EO" de Jerzy Skolimowski

Premiul pentru regie – Park Chan-wook pentru "Heojil Kyolshim/ Decision to Leave"

Premiul pentru scenariu – Tarik Saleh pentru "Boy From Heaven"

Premiul pentru interpretare masculină – Song Kang-Ho pentru rolul din "Broker" de Kore-Eda Hirokazu

Premiul pentru interpretare feminină – Zar Amir-Ebrahimi pentru rolul din "Holy Spider" de Ali Abbasi

Premiul special al celei de-a 75-a ediţii, decernat fraţilor Jean-Pierre & Luc Dardenne pentru "Tori et Lokita"

Caméra d'Or – "War Pny", de Gina Gammell şi Riley Keough

Caméra d'Or menţiune specială - "Plan 75!, de Hayakawa Chie

Palme d’Or pentru scurtmetraj – "The Water Murmurs" de Jianying Chen

Menţiune specială a juriului pentru scurtmetraj – "Lori", de Abinash Bikram Shah

Un Certain Regard

Marele Premiu – "Les Pires", regizat de Lise Akoka şi Romane Gueret

Premiul Juriului – "Joyland" de Saim Sadiq

Premiul pentru scenariu – "Mediterranean Fever" de Maha Haj

Premiul pentru regie – "Metronom" de Alexandru Belc

Premiul "Coup de Coeur" – "Rodeo" de Lola Quivoron

Premiul pentru interpretare – Vicky Krieps în "Corsage" şi Adam Bessa în "Harka"

Cinéfondation

Premiul I – "Il Barbiere Complottista (A Conspiracy Man) de Valerio Ferrara

Premiul al II-lea – "DI ER" (Somewhere) de LI Jiahe

Premiul al III-lea – ex aequo – "Glorious Revolution" de Masha Novikova şi "Les Humains Sont Cons Quand ils s'empilent (Humans are dumber when crammed up together) de Laurène Fernandez

Semaine de la Critique

Marele Premiu (Grand Prix Nespresso) – "La Jauria" de Andrés Ramírez Pulido

French Touch Prize of the Jury - "Aftersun" de Charlotte Wells

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation – Zelda Samson pentru rolul din "Dalva"

Prix Fondation Gan à la Diffusion – "Metsurin tarina" (The Woodcutter Story) de Mikko Myllylahti

Prix Découverte Leitz Cine du court métrage - "Ice Merchants" de Joao Gonzalez,

SACD - Andrés Ramírez Pulido, autor al "La Jauría"

Quinzaine des Réalisateurs, secţiune paralelă

Premiul SACD – "The Mountain" de Thomas Salvador

Premiul Europa Cinemas Label – "One Fine Morning", de Mia Hansen-Løve

Trofeul Queer Palm, premiul LGBT, a revenit anul acesta lungmetrajului - "Joyland"