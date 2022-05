VIDEO: Prima reacție a Irinei Begu după ce a ajuns în optimi la Roland Garros

„Leolia avut un turneu grozav, nu e niciodată ușor să joci împotriva unei adversare din Franța la Roland Garros. Îi doresc toate cele bune în viitor (n.r. adversarei de sâmbătă).

Cred că am jucat un meci foarte bun de la început, am fost foarte agresivă, apoi am simțit cum publicul o susținea foarte tare, a fost dificil, am avut ceva emoții pe final.

A fost puțin mai complicat în final. Nu o văzusem jucând înainte, dar am văzut ce joacă aici la Paris, m-am uitat pe Eurosport la partidele ei.

Am avut o tactică bună de la început și am simțit imediat ce trebuie să joc împotriva ei, chiar de la început” - Irina Begu, pe teren, după meciul cu Jeanjean, citată de Eurosport.

De știut:

Calificarea în optimi îi va aduce Irinei Begu un cec în valoare de €220.000 și 240 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

În optimi, Irina va da peste învingătoarea partidei dintre Jessica Pegula (cap de serie numărul 11) şi slovena Tamara Zidansek (cap de serie numărul 24).

Cel mai bun rezultat al Irinei la Paris a fost calificarea în optimi la ediția din 2016 (performanță egalată acum).

Irina Begu este singura reprezentantă a României care a ajuns în turul trei de la Roland Garros: Irina Bara, Gabriela Ruse, Mihaela Buzărnescu și Ana Bogdan s-au oprit în runda inaugurală, iar Simona Halep și Sorana Cîrstea au fost eliminate în turul secund.

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.

Sursa: hotnews