MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

VIDEO Primele zile de școală sufocă traficul din Iași

De Redacția
marți, 09 septembrie 2025, 10:30
1 MIN
VIDEO Primele zile de școală sufocă traficul din Iași

Odată cu începerea noului an școlar, Iașul a fost paralizat de aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. Străzile principale au devenit aproape impracticabile, iar șoferii au rămas captivi în coloane interminabile.

Astăzi, la ora 8:30, coada de pe Bucium se întindea până aproape de restaurantul „Trei Sarmale”, semn al blocajelor dinspre intrarea sudică a orașului. Situația nu a fost mai bună nici în CUG, unde șirul de mașini începea din fața magazinului Selgros și continua până în Podu Roș.

Nici transportul în comun nu a oferit o alternativă rapidă. O călătorie din Tătărași, zona Doi Băieți, până în Canta, în apropierea complexului Niciman, a durat în această dimineață circa 50 de minute – aproape dublu față de un parcurs obișnuit.

Autoritățile se așteaptă ca și în următoarele zile să fie înregistrate întârzieri majore, în special la orele de vârf, până când ritmul școlar se va stabiliza și traficul se va regla treptat.

Etichete: aglomeratie, inceput de an scolar, trafic

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network