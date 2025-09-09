VIDEO Primele zile de școală sufocă traficul din Iași

Odată cu începerea noului an școlar, Iașul a fost paralizat de aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. Străzile principale au devenit aproape impracticabile, iar șoferii au rămas captivi în coloane interminabile.

Astăzi, la ora 8:30, coada de pe Bucium se întindea până aproape de restaurantul „Trei Sarmale”, semn al blocajelor dinspre intrarea sudică a orașului. Situația nu a fost mai bună nici în CUG, unde șirul de mașini începea din fața magazinului Selgros și continua până în Podu Roș.

Nici transportul în comun nu a oferit o alternativă rapidă. O călătorie din Tătărași, zona Doi Băieți, până în Canta, în apropierea complexului Niciman, a durat în această dimineață circa 50 de minute – aproape dublu față de un parcurs obișnuit.

Autoritățile se așteaptă ca și în următoarele zile să fie înregistrate întârzieri majore, în special la orele de vârf, până când ritmul școlar se va stabiliza și traficul se va regla treptat.

