VIDEO Primar ieșean bătut măr de săteni. A fost dus la Neurochirurgie

Edilul susține că, de-a lungul timpului, mai mulți săteni i s-au plâns că ar fi fost agresați sau amenințați cu bătaia de respectiva familie, potrivit stiripesurse.ro.

„Am sesizat poliția la fața locului, au făcut dosar penal, am scos certificat medico legal, numai așa putem să facem liniște în comuna noastră, știm de la persoanele din comună că asta fac, bat cu pumnii și picioarele, sunt reclamații la poliție, le e frică că îi bate. Eu fiind primar cu suflet, am sărit în ajutorul satenilor, să nu fie bătuți”, a declarat primarul la Realitatea PLUS.