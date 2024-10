VIDEO Primarul Iașului, surprins parcându-și Mercedesul personal pe loc de persoană cu dizabilități. Cum a reacționat Mihai Chirica

Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, declanșând un val de critici din partea cetățenilor cu privire la respectarea regulilor de parcare și la accesul limitat al persoanelor cu dizabilități.

Mașina din imagine este un Mercedes GLE, pe care familia primarului o folosește încă de acum 5 ani. Prețul acesteia pornește, de nouă, de la 40.000 de euro, dar poate ajunge, funcție de dotări și motorizare, chiar și la 90.000 de euro. În acte, mașina a fost cumpărată de firma soacrei primarului Mihai Chirica, Lacta Han Prod SRL, din comuna Urecheni, lângă Târgu Neamț, și este în general folosită de soția lui Chirica, Cristina Elena. Firma Lacta Han Prod are ca obiect de activitate comercializarea produselor lactate.

Iată câteva dintre reacții:

„Ne putem imagina ce părere are primarul despre persoanele cu dizabilități,dacă el însuși le încalcă drepturile!!!”

„La cum a călcat linia aia de pare că de vedere(la handicap mă refer)”

„Poliția Rutieră Iași, ce spuneți? Se aplică în acest caz o amendă domnului Chirica? Sau deține certificat de handicap și locul de parcare este ocupat în mod legal?”

„Legat de parcarea mea celebră ( deja). Îmi cer scuze , sincer nu am văzut , mă și grăbeam să văd dacă soția a reușit să urce copilul în autocar. Eu am preluat mașina din stradă și am căutat o soluție până am reușit să intru în parcare, supermarketul nefiind încă deschis.”