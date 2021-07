VIDEO Proteste anti-guvernamentale în Cuba: Mii de persoane au ieșit în stradă, scandând „Libertate” și „Jos dictatura”

Exasperaţi de criza economică, mii de cubanezi au manifestat duminică în toată ţara, scandând „Libertate!” şi „Jos dictatura!”, în timp ce preşedintele Miguel Diaz-Canel şi-a chemat susţinătorii să riposteze în stradă, transmite AFP, citată de Agerpres.

This is in front of the Capitolio in Havana. Multiple people have been arrested as anti-government protests go on. A heavy police presence surrounds the area and pro-government supporters have come in to hold counter rallies. pic.twitter.com/0Tm31cIg4C