VIDEO: PSD-ul a infectat România cu COVID. Mesajul președintelui Iohannis

HotNews.ro transmite LIVE cele mai importante declarații:

Azi e un nou record negativ, extrem, extrem de îngrijorător. Cum am putut să ajungem aici?

Se știe că în starea de urgență în România am avut epidemie, decese, dar un număr foarte limitat

Autoritățile își făcuseră treaba, lucrurile au mers rezonabil de bine. Până acum câteva săptămâni, pandemia a fost gestionată bine de guvern

Dar situația nu a convenit PSD. PSD a căutat soluții pentru PSD, nu pentru români

Din păcate, PSD controlează încă majorități în Parlamentul României, împreună cu alții, de exemplu UDMR

Și atunci a acționat acolo unde are încă putere

Au făcut harcea-parcea puțina legislație pe care am avut-o pentru a gestiona pandemia

Cu un cinism inimaginamibil au tras de timp să nu apșară noua legislație

După ce i-am criticat aseară PSD a fost foarte nervos că eu caut vinovați. Nu, nu caut vinovați, îi cunosc și vă arăt cu degetul pe voi

Câteva date: în 25 iunie, CCR stabilește că anumite articole sunt neconstituționale. În acea zi am avut 465 de cazuri noi

În 2 iulie, CCR motivează decizia. Erau 450 de cazuri

Guvernul nu a putut în această perioadă să vină cu o nouă inițiativă pentru că trebuie preluate observațiile CCR. Apoi, în 4 zile, guvernul se mișcă rapid și depune proiectul de lege pentru carantină în Parlament

Apoi, PSD începe să tragă de timp și legea care putea fi trecută urgent prin Parlament se dezbate 2 săptămâni, timp în care pacienți bolnavi pleacă acasă, nimeni nu e carantinat și amendat. Rezultatul îl citim azi în tabel

Legea ajunge la mine în 18 iulie, o promulg imediat. 888 de cazuri în 18 iulie

De ce a făcut PSD așa ceva?

PSD a vrut să creeze o criză sanitară pentru a avea motive să critice Guvernul

PSD a creat intenționat o criză sanitară pentru ca la final să critice guvernul

Acesta este PSD-ul!, aceasta este explicația, vă rog să o țineți minte

Noi suntem hotărâți să gestionăm și această formă de criză

AM convenit că e momentul să fim extrem de ferm și aplicați

Toate studiile sociologice arată că 90% din voi respectă regulile. Vă mulțumesc

Cei care nu au înțeles vor fi amendați. E obligatoriu ca toată lumea să respecte normele ca să putem stăpâni această boală

Eu, Guvernul, știm ce avem de făcut

DSP pregătește spitalele, avem peste 800 de paturi pregătite în ATI. La acest moment jumătate sunt ocupate

Mă bazez pe voi să respectați normele. Cei care nu le rezoltă vor suporta rigorile