Marian Godină a reacţionat la ultimele ieşiri ale senatoarei Diana Şoşoacă, după ce aceasta s-a dus fără mască în mijlocul minerilor le-a spus că pandemia a trecut, iar apoi a protestat în faţa Institutului „Marius Nasta”. „De grohăit poate orice porc”, a spus Godină.

Poliţistul braşovean şi-a exprimat surprinderea faţă de faptul că Diana Şoşoacă are o mulţime de adepţi. Marian Godină a criticat stilul senatoarei, obişnuită cu scandalurile şi cu gesturile controversate.

„La o ştire despre o persoană care e prezentă oriunde e rost de făcut scandal, care zbiară şi ameninţă cu plângeri penale pe oricine, cere să i se prezinte la raport manageri, patroni de firme de securitate şi orice alţi superiori, căci dumneaei, în calitatea-i de senator, calitate pe care nu ezită să şi-o decline răcnind, nu stă la discuţii cu orice "muritor de rând", ci doar cu persoane de rang înalt, te aştepţi să nu citeşti comentarii care să-i fie favorabile. Dar nu e chiar aşa, căci cu cât zbiară mai tare, cu atât, în mintea unora, deloc puţini, "are mai mult curaj de a spune lucrurilor pe nume", "e singura care luptă", "e o adevărată patrioată" etc. I-aş întreba şi eu pe cei care vorbesc cu atât de multă admiraţie despre această persoană: E vreunul dintre voi atât de limitat încât nu ar putea să zbiere, să ceară demisii, să ameninţe, să facă circ din orice, să se certe cu paznicii etc?

Singurul lucru de care ai nevoie să poţi face asta nu e curajul, ci lipsa simţului ridicolului. Singurul lucru de care ai nevoie să poţi face asta nu e curajul, ci lipsa simţului ridicolului. Să vii cu soluţii e mai greu, de grohăit poate orice porc”, a scris Godină pe Facebook.

Circul făcut de Diana Șoșoacă în curtea Institutlui ”Marius Nasta”: