VIDEO S-a dat cu capul de dulap ca să scape de polițiști și a fost făcut K.O de un televizor

Potrivit tvmneamt.ro, imaginile au fost surprinse la Politia Municipiului Roman, in anul 2020. Barbatul ar fi ajuns in catuse la Politie dupa ce a avut un comportament agresiv verbal si fizic, la adresa politistilor care desfasurau o actiune pe linia respectarii masurilor de prevenire impotriva Covid 19.

Pe imagini se vede cum acesta, scapat o clipa de sub supraveghere, se da singur cu capul de un fișet metalic, fara sa-si dea seama ca deasupra este un televizor, care in urma loviturilor, i-a cazut individului drept in cap.

Ulterior, fara sa stie ca a fost filmat, barbatul ar fi depus plangere impotriva politistilor, pe motiv ca l-au agresat, desi este evident ca a vrut sa-si provoace rani singur.