VIDEO Scandal la poarta Penitenciarului Iași. Are loc un miting

Revendicari generale:

- eliminarea inechitatilor salariale din sistemul public;

- aplicarea legii-cadru privind salarizarea bugetarilor;

- un salariu minim corelat cu cresterea preturilor de consum.

Revendicari particulare poliției penitenciare:

1. Asigurarea fondurilor necesare pentru ocuparea, in cursul anului 2021, a unui nr suplimentar de 2000 posturi fata de situatia din luna ianuarie 2020.

2. Efectuarea modificarilor normative necesare in vederea acordarii titlului de specialist de clasa pentru politistii de penitenciare, similar politistilor.

3. Indexarea pensiilor politistilor de penitenciare trecuti in rezerva, cel putin cu valoarea inflatiei.

4. Acordarea suplimentului de risc COVID-19 pentru personalul implicat in activitati generatoare de riscuri pe aceasta linie.

5. Semnarea si publicarea cu celeritate a ordinului de ministru privind acordarea majorarii de 75% pentru politistii de penitenciare care nu au beneficiat de zile libere prevazute pentru parinti, în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice.



6. Punerea in aplicare a Deciziilor ICCJ nr 51/2019 si respectiv nr 65/2020.

7. Plata indemnizatiei de concediu cu sporuri, urmare a sentintelor civile existente precum si a modificarilor legislative intervenite.

8. Imbunatatirea conditiilor de munca si a dotarilor prin aplicarea prevederilor convenite in Acordul colectiv la nivelul grupului de unitati (alocarea bugetului necesar).

9. Efectuarea demersurilor necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor art 109 din Legea 145/2019 (sprijin o data in cariera pentru cumparare/construire locuinta).



Sindicatul Manifest- Penitenciar Iași, Sindicatul Iuris– Penitenciar Iași,SNPP-filiala Iași, in reactie la adoptarea OUG nr. 226/2020 prin care este

suspendata aplicarea Legii 153/2017 declanșează proteste comune începând cu data de 28 ianuarie 2021. Protestele vor continua pe termen nedeterminat și vor fi corelate cuprotestele federațiilor sindicale semnatare a acordului colectiv.

