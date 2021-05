VIDEO: Se toarnă covor asfaltic între Podu Iloaiei şi Iaşi. Lucrările se desfăşoară noaptea

“DRDP Iaşi a demarat, în noaptea de 09/10 mai 2021, lucrări de reparaţii asfaltice pe DN 28, km 49+250 – 64+150, ieşire Podu Iloaiei (barieră) - Valea Lupului (zona Dedeman), judeţul Iaşi. Lucrările sunt executate în regie de Secţia Drumuri Naţionale Iaşi. În încercarea de a limita disconfortul în trafic, lucrările se vor desfăşura pe timp de noapte, în intervalul orar 20:00 – 05:00. În acest interval, traficul se va desfăşura pe un sens, alternativ, dirijat de piloţi. Cu această ocazie, DRDP Iaşi face apel la înţelegere din partea participanţilor la trafic pentru eventualul disconfort produs în perioada lucrărilor, cu recomandarea de a circula cu viteză redusă şi cu respectarea semnalizării instituite în zonă”, se arată pe pagina de Facebook a DRDP Iaşi.

În plus, aşa cum am mai relatat, tot pe Europeană urmează să fie consolidat podul peste Siret de la Butea/Şcheia. Aici, lucrările vor începe peste aproximativ o lună şi vor dura până la sfârşitul anului. Construit în 1963, podul are o lungime de 237 de metri, fiind prevăzut cu o bandă pe sens şi trotuare. Au fost constatate degradări la structura de rezistenţă a suprastructurii podului, la structura metalică şi la platelajul din beton. Lucrările de întreţinere periodică vor costa ceva mai mult de 4 milioane de lei.

Deschiderea şantierului se va face însă după aprobarea Managementului de trafic de către CNAIR şi IGPR - Direcţia Rutieră, pentru că este vorba de un sector de drum european (E583). Ele se vor desfăşura pe jumătate din lăţimea căii pe pod, prin devierea alternativă, semaforizată, a circulaţiei rutiere pe câte o bandă de circulaţie. Traficul greu va fi restricţionat, autovehiculele mari fiind deviate pe DN 28A, Tg. Frumos - Paşcani - Moţca – intersecţie DN 2 cu DN 28 (Castelul de Apă).

Cât priveşte celălalt pod problematic de pe E583/DN28, cel de la Sârca, lucrările ar putea să înceapă în iulie. Directorul DRDP ne-a spus că lărgirea podului cu încă două benzi urmează să fie făcută de astă dată în regie proprie. După cum se ştie, podul de la Sârca a rămas la o bandă pe sens după ce segmentul Iaşi-Tg. Frumos a fost modernizat cu mai bine de 15 ani în urmă la o bandă şi acostament lărgit pe sens.

Cititi si: Poduri reparate şi asfalt nou pe Europeană: se lucrează noaptea