VIDEO Selecționerul Portugaliei a găsit vinovatul pentru eliminarea lui Cristiano Ronaldo și compania de la Euro 2020

Santos a precizat la finalul duelului că rezultatul este unul incorect și că naționala pe care o pregătește ar fi meritat să meargă în sferturile Euro 2020. Tehnicianul lusitan a pus eliminarea pe seama neșansei.

Rezultat nedrept, eliminare nemeritată

"Este un rezultat nedrept, dar este fotbal. Este aceeaşi poveste ca la Cupa Mondială din 2018 împotriva Uruguayului (n.r. Portugalia a fost eliminată cu 2-1 în optimi). Şi acela a fost un rezultat nedrept.

Toată lumea este tristă, eu sunt trist, oamenii din Portugalia sunt trişti. Unii jucători plângeau în vestiar, se întâmplă în acest gen de situaţii. Mă simt frustrat, dar cu toţii ar trebui să fim mândri de aceşti jucători, pentru că au dat totul.

Au făcut totul pentru a câştiga. Jucătorii sunt foarte frustraţi, dar portughezii pot fi mândri de ceea ce au făcut astăzi. Nu va fi uşor de a-i ridica pe jucători.

Au făcut un meci incredibil, am avut şanse ... Belgia a şutat de şase ori la poartă şi a tras o singură dată pe poartă (n.r. la gol), iar noi am tras de 29 de ori la poartă, dar mingea nu a vrut să intre.

Jucătorii au făcut totul pentru a aduce bucurie portughezilor. Nu am câştigat, dar am fi meritat să câştigăm. Jucătorii mei au dovedit că pot învinge pe oricine. (n.r. despre Ronaldo) Uitaţi-vă la statistici: a marcat cinci goluri.

A muncit mult, nu a marcat, dar a făcut orice altceva. A fost un adevărat căpitan. A dat totul, a încercat să schimbe cursul jocului, să revenim, dar nu a reuşit. Nu cred că există o problemă cu Ronaldo" - Fernando Santos, citat de lequipe.fr, conform News.ro.

Optimi:

26 iunie

19:00, Amsterdam: Ţara Galilor vs Danemarca 0-4

22:00, Londra: Italia vs Austria 2-1 (după prelungiri)

27 iunie

19:00, Budapesta: Olanda vs Cehia 0-2

22:00, Sevilla: Belgia vs Portugalia 1-0

28 iunie

19:00, Copenhaga: Croaţia vs Spania

22:00, Bucureşti: Franţa vs Elveţia

29 iunie

19:00, Londra: Anglia vs Germania

22:00, Glasgow: Suedia vs Ucraina.

Sferturi:

2 iulie

19:00, Sankt Petersburg: Franța / Elveția vs Croația / Spania (Sfert 1)

22:00, Munchen: Belgia vs Italia (Sfert 2)

3 iulie

19:00, Baku: Cehia vs Danemarca (Sfert 3)

22:00, Roma: Suedia / Ucraina vs Anglia / Germania (Sfert 4).



Semifinale:

6 iulie

22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 2 vs Câștigătoare Sfert 1 (Semifinala 1)

7 iulie

22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 4 vs Câștigătoare Sfert 3 (Semifinala 2).



Finala

11 iulie

22:00, Londra: Câștigătoare Semifinala 1 vs Câștigătoare Semifinala 2