VIDEO-ȘOC! Afaceristul din Arad a supraviețuit exploziei, dar a ars de viu

Omul de afaceri Ioan Crişan, decedat în urma exploziei care a avut loc sâmbătă, 29 mai, în parcarea supermarketului Profi din Vlaicu, a ars de viu. Iniţial, primele informaţii indicau faptul că suflul exploziei l-a omorât pe loc pe arădean. Însă o filmare primită de aradon.ro de la un cititor dovedeşte faptul că Ioan Crişan a supravieţuit exploziei, fiind, însă, ucis de flăcările care au cuprins maşina.

Filmarea începe după câteva secunde de la momentul deflagraţiei care l-a aruncat pe afaceristul arădean pe bancheta din spate a maşinii sale. Trebuie precizat că, după ce a fost aruncat pe bancheta din spate a maşinii, pe Ioan Crişan au căzut scaunul şi spătarul din faţă, de la locul şoferului. După câteva secunde de linişte, scaunul căzut pe afacerist începe să se mişte. Crişan încerca din răsputeri să iasă din maşina distrusă de explozie. În tot acest timp, incendiul începe tot din locul în care a fost montată bomba, de sub scaunul şoferului, flăcările crescând de la o secundă la alta. Afaceristul continuă să se zbată secunde bune, încercând să se elibereze de sub scaunul căzut peste el şi încercând să ajungă cu mâna dreaptă la mânerul portierei din dreapta, spate. Din păcate, cel mai probabil, din cauza rănilor provocate de explozie, afaceristul de 66 de ani nu mai are forţa necesară să deschidă uşa şi să se elibereze. Uşor-uşor, flăcările acaparează tot interiorul maşinii, „semnând” condamnarea la moarte a arădeanului.

Imaginile cu impact emoțional puternic au fost publicate de EVZ Capital și antena3.ro.

Aflați amănunte de pe aradon.ro.