VIDEO: Tenorul Andrei Fermeșanu, noul director general al Operei Iași. Reacția lui Daniel Șandru

Numirea este pentru 90 de zile și a fost semnată de ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.Documentul poate fi citit AICI

Salariul său brut va fi de 14.038 lei.

Un fragment în interpretarea lui Fermeșanu, mai jos:

Fostul manager al Operei, Daniel Șandru, și-a luat rămas ban pe Facebook:

”E ultima zi a mandatului meu de manager interimar al ONRI. În urmă cu aproape 11 luni, când am făcut prima declarație publică în această calitate, am spus că mandatul meu, unul asumat politic, are drept scopuri principale echilibrul instituțional și revenirea la legalitate. Și am mai spus că, atunci când aceste obiective vor fi atinse, Opera va reveni artiștilor.

Într-o discuție foarte recentă pe care am avut-o cu dl Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii, am specificat că, din punctul meu de vedere, scopurile pe care mi le-am asumat au fost atinse și că este momentul să mă retrag din poziția de manager, odată cu încheierea mandatului interimar de 30 de zile pe care a avut încrederea să mi-l acorde (fapt pentru care îi mulțumesc și aici!).

Mărturisesc faptul că au fost aproape 11 luni teribil de provocatoare, uneori cu momente dificile, dar și cu foarte multe satisfacții. Am cunoscut oameni minunați, din Opera ieșeană și din afara ei, am reușit să observ „fenomenologia” construcției și trăirilor artistice, am resimțit emoții aparte ca simplu spectator al dăruirii celor care mi-au oferit privilegiul de a le fi coleg.

Din punct de vedere administrativ, o spun fără înconjur: raportându-mă la situația instituțională din martie 2021 și la situația pandemică, sunt convins că am făcut performanță la Opera Națională Română din Iași. Am transparentizat actul decizional, am asigurat condiții pentru democratizarea instituțională, am instituit un traseu clar și legal al achizițiilor publice, am deschis instituția, la propriu, prin parteneriatele încheiate, am detensionat atmosfera existentă în plan uman, am obținut spațiu suplimentar pentru depozitarea decorurilor, am reușit să suplimentez veniturile instituției grație sponsorizărilor și colaborării cu Ateneul Național din Iași. Am configurat o nouă identitate vizuală (pentru secolul în care trăim) și am pus în centrul imaginii Operei Oamenii săi, convins fiind că managerul, oricine ar fi acesta, e un servant al publicului și al artiștilor. În aceeași direcție, am mizat pe recuperarea onestă a memoriei instituționale, realizând Galeria „Oamenii Operei” și primul album fotografic din istoria de 65 de ani a instituției. Nu mai puțin, am asigurat reintegrarea și plata drepturilor salariale restante ale artiștilor cu privire la care justiția a stabilit că s-au produs abuzuri, am transparentizat la maximum concursurile și am organizat, în premieră la Opera ieșeană, examene de promovare pentru 43 de artiști. Detalii despre toate acestea și încă altele se regăsesc, de altfel, în cele trei rapoarte de activitate publicate pe site-ul ONRI și înaintate către Ministerul Culturii.

Din perspectivă artistică sunt, de asemenea, încântat de reacțiile publicului și onorat să fi beneficiat de implicarea nemijlocită și neobosită a tenorului Andrei Fermeșanu, ca și de cea a tuturor colegilor, din Opera ieșeană și invitați ai acesteia. Am crescut numărul spectacolelor, am încurajat regizori tineri, am organizat o audiție internațională, cu peste 200 de participanți din 20 de țări, pentru corpul de balet și am realizat premiere pe care publicul le-a apreciat la superlativ. Ca atare am, și din acest punct de vedere, conștiința perfect împăcată.

În mod evident, nu am reușit să mulțumesc pe toată lumea, după cum am, la rându-mi, dezamăgirile mele. Acestea din urmă se vor regăsi, poate, cândva, în filele unui roman. Dar plec din acest mandat interimar convins că, în numai 11 luni, am demonstrat că se poate să faci mult bine și nici un rău intenționat.

Le mulțumesc domnilor miniștri Bogdan Gheorghiu și Lucian Romașcanu pentru încrederea acordată, îi asigur de gratitudinea mea pe toți partenerii instituționali și pe jurnaliștii interesați de evoluția Operei ieșene și îndrept recunoștința mea către colegii mei din PNL Iași, a căror susținere am resimțit-o în mod constant.

Față de public și artiștii care îl încântă nu pot decât să fac o adâncă reverență, iar Operei din Iași și noului său manager general le urez continuitate și la cât mai multe spectacole de succes!”