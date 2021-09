VIDEO Trafic de coşmar la Iaşi. Scrisoarea deschisă a unei şoferiţe către Mihai Chirica. Îi bate obrazul pentru dezastrul auto

Şoferii ieşeni sunt cu nervii întinşi la maximum, în urma ultimelor decizii luate de municipalitate, în ceea ce priveşte traficul din oraş. Pe o rază de câţiva kilometri, în una dintre cele mai aglomerate zone din oraş (Nicolina - Podu Roş), Primăria a decis ca una dintre benzi să devină unică pentru transportul în comun, iar într-o altă zonă în care la orele de vârf se stă la coadă ore în şir s-au executat mai multe lucrări care au paralizat intrarea în oraş (Bucium).

Astfel, ieşenii au început să ameninţe cu blocarea noii benzi destinată doar transportului în comun şi îi transmit mai multe nemulţumiri primarului Mihai Chirica.

„Domnule primar Mihai Chirica,



Nu ştiu dacă dvs vă deplasaţi prin oras cu elicopterul.. însă noi, muritorii de rând, care plătim TAXE, IMPOZITE şi ASIGURĂRI, avem maşini, ca să ştiţi.



Voiam să vă invit într-o zi să mergem împreună la serviciu, cu maşina de data asta, din Cug până în Copou. Voiam să vă mai spun să vă înarmaţi cu răbdare, multa răbdare, domnule primar Mihai Chirica. Şi ştiţi de ce? Pentru că dvs împreună cu Politia Rutiera Iasi v-aţi gândit voi aşa că ar merita oraşul ăsta o schimbare.. PROASTĂ, TOTAL GREŞITĂ, domnule primar Mihai Chirica!!!!!



Pe lângă grădiniţe, a mai început şi şcoala, urmează facultăţile, vi se pare normal să pierzi 1h 30’ din viaţă în trafic????? Aş fi de acord dacă ar fi coadă de tramvaie pe banda aia FOARTE IMPORTANTĂ pentru participanţii la trafic, mai ales pentru cei care vor să intre în strada principală de pe arterele secundare din cartierul Cug, respectiv Nicolina.



Aţi dat avize peste avize la construcţii de locuinţe P+7+M, dar de infrastructură când ne ocupăm, domnule primar Mihai Chirica? Acele popice sunt taaare drăguţe, culoare faină, licurici, dar ghiciţi ce, SUNT INUTILE, FOARTE INUTILE!!!



Cum spuneam, domnule primar Mihai Chirica, vă invit la o plimbare din Cug până în Copou dimineaţă, la ora 7:00. Stau maşinile în coloană pe 2 benzi, pe 1 bandă sunt maşini parcate, iar banda destinată transportului în comun vuieşte de autobuze şi tramvaie, mai ales PESA. (NU!)



Aaa, domnule primar Mihai Chirica, era să uit, voiam să vă mai spun să vă mai luaţi ceva de mâncare, pentru că 3 km îi vom parcurge în minim 60’. Asta până în rondul din Podu Roş, că apoi e liber, de acolo nu mai sunt popice din astea faine, ne apropiem de centru, de zona dvs, domnule primar Mihai Chirica.



Aaa, voiam să vă mai spun că nu mai durează mult şi participanţii la trafic vor bloca banda transportului în comun. Nervii tuturor sunt întinşi la maxim.



Este o vorbă.. dacă nu poţi să faci bine, alege să nu faci rau.

Şi ştiţi ce mai cred, domnule primar Mihai Chirica? Că după urmatoarele alegeri veţi ceda elicopterul, sau ora 9-10 la care dvs ajungeţi la serviciu şi nu mai e trafic, whatever.



Închei aici, am ajuns la serviciu în sfârşit, sunt plecată cu noaptea în cap de acasă, oricum nu mai contează asta, tot am întârziat!



P.S.: De zona Bucium nici nu mai are sens să povestim… e de basm!”, a scris Ilinca Comănescu, pe pagina sa de Facebook, postarea fiind deja distribuită de foarte mulţi ieşeni.

Sursa: adevarul.ro