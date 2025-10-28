VIDEO | Tragedie la Iași: Doi morți după ce un BMW s-a înfipt într-un TIR

Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe E83 la Podu Iloaie, unde un BMW a intrat frontal într-un TIR. Din primele informații, două persoane aflate în autoturism și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită.

Martorii spun că BMW-ul a efectuat o depășire periculoasă pe linie continuă, moment în care TIR-ul a apărut în față, iar șoferul nu a mai putut evita coliziunea. Echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, împreună cu paramedici și pompieri, au ajuns rapid la fața locului, însă pentru cele două victime nu s-a mai putut face nimic.

Accidentul a provocat un blocaj major în trafic. Șoferii care veneau dinspre Târgu Frumos spre Iași au rămas blocați în coloane kilometrice, circulând aproape bară la bară. Autoritățile recomandă evitarea zonei până la finalizarea intervențiilor și reluarea traficului în condiții normale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele producerii tragediei, urmând să fie deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Publicitate și alte recomandări video