VIDEO-Trupa Queen, pentru prima dată în 25 de ani în fruntea topului britanic al albumelor

Trupa Queen s-a clasat pentru prima dată în 25 de ani în fruntea topului britanic al albumelor cu „Live Around The World”. Albumul live a devansat, între alţii, grupul k-pop Blackpink cu debutul „The Album” şi pe Bon Jovi cu „2O2O”.

Acesta este al zecelea album Queen clasat pe primul loc în Marea Britanie şi primul pentru solistul american Adam Lambert, care s-a alăturat grupului în 2011. Lambert a cântat prima dată cu Roger Taylor şi Brian May în 2009, însă doi ani mai târziu au început să susţină concerte.

„Numărul unu - numărul meu preferat”, a spus bateristul Roger Taylor. „Rămâne o încântare”. Lambert a adăugat: „Sunt aşa bucuros că oamenilor pe place atât de mult acest album. Faptul că putem sărbători muzica emblematică a Queen după toţi aceşti ani este incredibil”.

„Live Around the World” este al optulea album live al Queen şi primul fără Freddie Mercury, care a murit în 1991. Top cinci este completat de Blackpink şi „The Album”, Oasis şi „What's The Story (Morning Glory)”, Amanda Holden şi „Songs From My Heart” şi de Bon Jovi şi „2O2O”.