UPDATE Tragedie cumplită: un avion cu peste 240 de pasageri s-a prăbușit în India, într-o zonă civilă. Momentul prăbușirii

UPDATE – Cel puțin 30 de trupuri neînsuflețite au fost recuperate dintr-o clădire de la locul prăbușirii avionului din vestul Indiei, au anunțat salvatorii veniți de la fața locului.

UPDATE – Potrivit turnului de control al traficului aerian de pe aeroportul Ahmedabad, aeronava a decolat la ora 13.39 (11:09 în România) de pe pista 23.

Apoi turnul de control a apelat aeronava pentru detalii despre ce se întâmplă, daR nu a mai primit niciun răspuns din partea piloților.

Site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24 a spus că transponderul aeronavei a transmis ultimul semnal la câteva secunde după decolare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Avionul Boeing 787 Dreamliner s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Sardar Vallabhbhai Patel din Ahmedabad, informează hotnews.ro.

Momentul prăbușirii:

