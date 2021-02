VIDEO Un fost director TELECOM; beat la volan, a provocat un accident de circulație

Accidentul s-a produs aproape de ieșirea din oraș. Mircea Ionescu, în vârstă de 64 de ani, circula dinspre strada Liege înspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a virat la stânga, peste linia dublă continuă. Mașina s-a ciocnit cu alta, condusă regulamentar din sens opus de un tânăr în vârstă de 20 de ani.

În urma impactului, șoferul nevinovat a fost rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii de la rutieră ajunși la fața locului au simțit că Ionescu miroase a alcool și l-au pus să sufle în etilotest. Rezultatul aparatului a indicat o îmbibație alcoolică de 0.77 miligrame de alcool pur per litru în aerul expirat. Șoferul s-a ales cu dosar penal.

„Un bărbat 64 ani a condus un autoturism pe Calea Torontalului dinspre strada Liege înspre strada Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism ce circula din sensul opus de mers condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv tânărul în vârstă de 20 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat faptul că șoferul în vârstă de 64 de ani avea o îmbibație alcoolică de 0.77 miligrame per litru în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

