VIDEO Un funcționar nu a venit 9 luni la serviciu. Avea o unghie încarnată. Nu a putut fi dat afară

Un angajat al Primăriei din Câmpulung Muscel nu a mai venit la serviciu de când a început pandemia. A intrat în concediu medical și și-a acoperit absențele cu documente. Într-o zi le-a spus colegilor că s-a îmbolnăvit şi dus a fost.

Nu doar că a lipsit aproape un an, dar a mai avut și curajul să vină în audiență la noul primar al orașului, Elena Lasconi, ca să îi ceară alt post. Discuția dintre cei doi a fost surprinsă într-un reportaj al Digi24.

Primar: De cât timp nu aţi mai venit dumneavostră la serviciu?

Funcţionar: De când a început pandemia, din martie, am avut o problemă la picior, am avut o operaţie la piciorul drept, în martie, da, am avut o unghie cam..., în sfârşit, îmi intrase în ţesut. În primul rând nici nu pot să stau pe..., n-aş putea să mai stau pe scaun, acolo este de stat pe scaun, de stat foarte mult pe scaun, din păcate am două herni de disc.

În 2015 aveam una, între timp mi-a mai apărut încă una. Pentru mine, responsabilitatea asta cu Registrul Agricol, de-a lungul anilor în care am lucrat aici, pot să spun că m-a copleşit, a fost prea mare şi m-a deranjat psihic la drept vorbind, m-a deranjat foarte tare din punct de vedere psihic.

