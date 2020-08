VIDEO: Un jurnalist BBC transmitea LIVE din apartament in timpul exploziei din Beirut: ce s-a intamplat. ATENȚIE; IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL

Explozia din Beirut a fost o tragedie uriasa pentru Liban si peste 100 de persoane au decedat in urma celor intamplate. Peste 100 de persoane au decedat si alte 4000 au fost ranite in urma exploziei terifiante din Beirut, Liban.Explozia a fost atat de puternica incat o mare parte din oras a fost avariata, iar suflul acesteia a ajuns la kilometri departare.

Intr-un filmulet ajuns viral se poate observa o jurnalista BBC care era in timpul unui interviu LIVE din propria casa, iar cand explozia a avut loc aceasta a fost aruncata pur si simplu de pe scaun.

Camera de filmat a cazut pe podea, in timp ce tipetele jurnalistei Maryam Toumi se aud pe fundal. Jurnalista BBC se ridica in cele din urma de jos, nevatamata, sub privirile socate ale celui intervievat de ea.