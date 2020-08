VIDEO: Un preot a fost filmat în timp ce îşi bătea nevasta in plină stradă

Intr-o filmare publicata miercuri, 5 august, se vede cum un barbat agreseaza o femeie in plina strada undeva in Bacau. Femeia tine in brate un copi.

Informatiile obtinute ulterior de jurnalistii publicatiei bacau.net arata ca agresorul este un preot pe nume Alexandru Palur, paroh la biserica din localitatea Letea Veche. Acesta a cerut mai apoi iertare intr-o postare pe Facebook. "As vrea sa imi cer iertare in fata tuturor pentru iesirea mea de mai devreme. Recunosc ca nu am niciun fel de scuza a modului in care am procedat, nu as vrea sa mai vad cum este denigrata imaginea Bisericii si a preotilor din cauza mea. As vrea sa ma credeti ca nu este acesta genul meu de om, dar printr-o orbire de moment am pierdut controlul. In acest moment, sotia este bine acasa alaturi de copil, situatia s-a calmat din toate punctele de vedere si dupa ce am plecat din centru va garantez ca nu a mai urmat niciun fel de fapt violent.

In viata omului se mai intampla ca incarcatura emotionala, stresul cotidian si oboseala sa ia amploare din ambele parti si fara rabdarea de a rumega faptele luam decizii pripite precum am luat si eu. Iar indraznesc sa imi cer iertare in fata tuturor si sper ca in timp sa ma si iertati", a scris preotul Alexandru Palur pe Facebook, potrivit Antena3.

SURSA: ziare.com