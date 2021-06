VIDEO Un român susține că este fiul prințului Charles: Am rezultatul ADN

Bărbatul spune în video că are acte şi analize care atestă că ar fi fiul lui Charles de Wales. El susţine că acum 49 de ani, prinţul a lăsat-o însărcinată pe mama sa, în Sighişoara, dar nu a vrut niciodată să îl recunoască. „Am acte doveditoare cu ADN cum că eu aş fi fiul prinţului Charles. Pentru că acum 49 de ani, la Sighişoara, prinţul Charles a avut o relaţie amoroasă cu maică-mea, a lăsat-o însărcinată şi nu a vrut să mă recunoască niciodată. Şi acum am venit aici la castel pentru a-mi cere drepturile ca fiu, să mă recunoască ca fiu. Father, father! Papa! Help, help!”. Postarea a strâns peste 280.000 de vizualizări în 14 ore după ce a fost publicată, aproape 3.000 de reacţii şi peste 800 de comentarii. Majoritatea celor care comentează sunt ironici: „Din cauza ăstuia acum o să ne ceară când mergem în Anglia nu doar teste de COVID, ci şi teste de IQ!”, spune unul dintre cei care a văzut imaginile. „Să ne ajute Domnul! Ăsta e fiul lui C cum sunt eu sora Juliei Roberts! Fader help!”, spune o fată care a văzut imaginile.