VIDEO Un senator AUR s-a urcat în cireșul Parlamentului să culeagă fructe

Povestea a ajuns la urechea reporterilor de la Antena 3, care l-au contactat imediat pe senator pentru a-l întreba dacă povestea este adevărată. Atunci, politicianul în vârstă de 66 de ani s-a oferit să facă o reconstituire, fiind filmat.

„De aia e bun sportul. Ar trebui în fiecare zi să facem ascensiuni în copac, că e sportul cel mai complex. (...) Le-am văzut înainte de a se face, de când erau flori și voiam să văd ce se întâmplă cu ele. Florile s-au transformat în cireșe verzi, cireșele verzi au crescut, cireșele verzi, după ce au crescut, s-au copt și am văzut cum merge lumea și ia de jos, se chinuia să ia de jos, mai rupea câte o creangă și atunci am zis că alea de sus sunt mai accesibile. Normal, am datele necesare să urc într-un cireș”, a spus senatorul AUR.

Conform spuselor senatorului, acesta voia să culeagă cireșe pentru copiii nevoiași.

Mai mult, pe ziardesuceava