VIDEO: Un utilaj de deszăpezire a făcut ravagii pe autostradă: 12 răniți și peste 40 de mașini avariate

Un utilaj de deszăpezire a provocat ravagii pe o autostradă din statul american Ohio. Zeci de mașini au fost avariate, uneie ieșind în decord, iar 12 persoane au fost rănite, potrivit News5 Cleveland.

New video shows the force of the slush coming from an ⁦@OhioTurnpike⁩ plow on Sunday — forcing a semi to jackknife off the roadway. pic.twitter.com/UkHHZz50v5