VIDEO Unde au început și cum sunt executate forajele pe Centura Est a Iașului? Competiția pentru finanțare: locul patru pe țară

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit contractul firmei Proiect Construct Regiunea Transilvania (PCRT): actul a fost semnat pe 30 mai 2022 cu un termen inițial de 18 luni și o valoare de 3,2 milioane lei. Derularea contractului a fost însă anevoioasă: abia în vara anului 2024 au fost propuse două variante de traseu, iar cea finală a fost bătută în cuie șase luni mai târziu. Odată stabilit traseul, proiectantul a putut să înceapă investigațiile de teren.

Foreze mobilizate în zona Rediu-Aldei, unde va fi legătura spre Aeroport

Asociația „Moldova vrea autostradă” (MVA), cea care a propus realizarea acestui proiect, a căutat în weekend forezele: a găsit două funcționale din trei mobilizate. Proiectantul a întâmpinat probleme la una dintre foreze, din cauza structurii solului. Una dintre foreze a fost identificată de MVA în zona Rediu-Aldei ( comuna Aroneanu), unde va fi construit un drum de legătură cu Aeroportul și viitorul Spital Regional de Ugență (SRU). Pe locul ales de PCRT va fi proiectat un pod peste o vale.

„Forajele geotehnice se execută la adâncimi variabile, de la circa 4 metri până la 25 metri în zona podurilor. La una dintre foreze, am asistat inclusiv la un test geotehnic denumit SPT (Standard Penetration Test). Acest test este utilizat pentru a evalua caracteristicile solului, în special rezistența sa la compactare și capacitatea de suport. Prin acest test se obțin informații despre stratigrafia solului și se determină parametrii necesari proiectării fundațiilor și a altor structuri”, a comentat Adrian Covăsnianu, membru fondator MVA și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Potrivit lui Covăsnianu, un avantaj este că probele de sol preluate de pe traseu sunt analizate în laboratoare ale proiectantului de la Cluj și Zalău, astfel că sunt evitate alte întârzieri care ar fi putut fi provocate de contractarea unor terți.

El a adăugat că forajele vor sta la baza alegerii soluției tehnice de construire. Investigațiile de teren din zona Rediu-Aldei vor continua pentru următoarele cel puțin trei săptămâni, conform proiectantului. Ulterior, forezele vor fi mobilizate și în alte zone ale traseului: centura Est este gândită să conecteze drumul TransRegio Vaslui – Iași și autostrada A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, ocolind pe la est municipiul Iași, și cu drum de legătură către Aeroport și SRU. Traseul se desprinde din DN24 (între localitățile Schitu Duca și Poiana) și tranzitează extravilanul unor comune precum: Costuleni, Prisăcani, Comarna, Țuțora, Tomești, Holboca și Aroneanu. Unul dintre obiectivele proiectului este de a reduce traficul (inclusiv cel de tonaj mare) din zonele Bârnova, Iași (Bucium) și Tomești.

Centura Est va prinde finanțarea necesară?

Centura Est a Iașului este inclusă în Programul Investițional 2021-2030 aprobat de Guvern la categoria proiectelor de pe rețeaua rutieră secundară (drumuri de conectivitate și transregio). Drumul este una dintre priorități pe segmentul lui beneficiind de un punctaj maxim având în vedere populația deservită din bazinul de captare (peste 600.000 de locuitori, conform PI, anul de referință fiind 2015).

La categoria sa de proiecte, ținând cont de toate criteriile de prioritizare, Centura Est are al patrulea cel mai mare punctaj, primele trei poziții fiind ocupate de drumul București – Târgoviște, drumul A8 – Lețcani – Uricani – Cicoarei (Iași) și, respectiv, drumul A1 – Timișoara – Aeroport Traian Vuia. În programul investițional, proiectul centurii Est are o valoare estimată ce trece pragul de 100 milioane euro. Această sumă a fost calculată în baza standardelor naționale de cost și în condițiile unei lungimi estimate de circa 90 km. Traseul revizuit are o lungime de 54 km, iar 17 km reprezintă drumul de legătură dintre A8 și aeroport. În orice caz, o evaluare ceva mai exactă va fi stabilită la finalizarea studiului de fezabilitate.

Prioritizarea din PI 2021-2030 este relevantă pentru modul în care vor fi finanțate proiectele de infrastructură în următorii ani prin intermediul programelor europene.

Credit video/foto – Asociația „Moldova vrea autostradă”

