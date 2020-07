VIDEO: Vela și Arafat, cu temele nepregătite în fața presei. Au dat declarații contradictorii legate de COVID

În discuție a intervenit și secretarul de stat Raed Arafat, cel care vineri avertiza că în București nu mai sunt locuri la terapie intensivă pentru pacienții cu COVID. "Când spunem că nu sunt locuri la ATI la București, înseamnă că nu mai sunt locuri la ATI la București (...)", a punctat Arafat, moment în care Vela a replicat: "A, deci vă referiți la COVID".

(de la minutul 10:50)

Marcel Vela a dat declarații de presă la finalul evenimentului prilejuit de Ziua Aviațieie, la care a participat alături de Raed Arafat.

Vela a avut mai multe afirmații neclare, iar după ce a vorbit aproximativ 20 de minute despre situația provocată de COVID a susținut că, de fapt, nu era pregătit cu date exacte pentru că nu știa că va avea un briefing.

Marcel Vela a fost întrebat despre lipsa paturilor din terapie intensivă pentru pacienții cu coronavirus, invocată de vineri de către Raed Arafat, pentru Capitală. "Nu știu cine v-a spus că nu sunt locuri la ATI. Sunt locuri la ATI, cine v-a zis că nu sunt locuri la ATI?", a răspuns ministrul de Interne.

În discuție a intervenit imediat secretarul de stat Raed Arafat: "Deci când spunem că nu sunt locuri la ATI la Bucureşti, înseamnă că în Spitalele COVID din Bucureşti nu mai sunt locuri la ATI. Când Timişoara spune că nu are locuri la ATI, înseamnă că nu are locuri la ATI. Plus, una e situaţia care a fost în starea de urgenţă, una e situaţia care este acum. În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale, ca să sprijine structura pentru COVID, o parte din ei s-au întors la locurile lor de muncă. Deci există locuri, dacă începem să ducem fiecare bolnav şi să îl trimitem în celălalt capăt al ţării".

Marcel Vela a replicat atunci către jurnaliști: "A, deci dumneavoastră vă referiți strict la COVID. Haideți că suntem la Ziua Aviației (...) Dacă vreți să facem o declarație de presă pe tema COVID, o organizăm la minister".