VIDEO - Vidră jucăuşă filmată pe malul unui râu din Parcul Naţional Defileul Jiului

”O simpatică vidră jucăuşă care îşi face siesta pe malul unui râu din Parcul Naţional Defileul Jiului a fost surprinsă în imagini de colegul nostru Tibi Feczko”, a anunţat Ronsilva.

”Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor. Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte şi membrană interdigitală, coada lungă şi musculoasă folosind-o la înaintat şi schimbarea direcţiei. Are capul mic şi urechile adaptate vieţii acvatice, fiind mici şi acoperite cu pliuri când se află sub apă. Are o blană închisă la culoare, densă şi lucioasă, care îi oferă protecţie inclusiv sub apă. În general, masculul cântăreşte până la 8 kilograme iar femela are o greutate mai mică, de circa 5 kilograme, lungimea corpului putând ajunge la 1 metru. Se hrăneşte în special cu peşte, dar consumă şi crustacee, amfibieni şi nevertebrate acvatice”, sunt explicaţiile care însoţesc imaginile.

Parcul National Defileul Jiului din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva are o suprafaţă de peste 11.000 de hectare, între masivele Parâng şi Vâlcan, pe raza judeţelor Hunedoara şi Gorj.

Din cele peste 11.000 de hectare ale parcului, aproape 9.500 de hectare sunt păduri, 8.984 de hectare fiind în zone de protecţie strictă sau integrală, unde intervenţia umană nu este permisă.