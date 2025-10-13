VIDEO – „Ziarul de Iași” a intrat în bucătaria unde se pregătesc sarmalele pentru hramul Sfintei Parascheva
În bucătăria Cantinei Sociale din Iași este forfotă mare. Bucătarii și voluntarii pregătesc mii de sarmale, special pentru masa tradițională oferită pelerinilor cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.
O parte dintre sarmale deja clocotesc pe foc, iar restul vor fi gata până mâine, când credincioșii veniți din toate colțurile țării vor fi așteptați cu bucate calde și primire ospitalieră.
Publicitate și alte recomandări video