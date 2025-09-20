Vila familiei Vlasov, complet renovată cu 500.000 de euro de actualul proprietar, scoasă din nou la vânzare la preț aproape triplu. Imagini în premieră din interior

Vila care a aparținut avocatului Mihail Vlasov, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, ieșit din închisoare în urmă cu câțiva ani, este din nou scoasă la vânzare. Imaginile și filmările obținute de „Ziarul de Iași” surprind o casă complet diferită față de cum era înainte.

Situată într-o zonă rezidențială exclusivistă din Iași, pe strada Sărărie, vila impunătoare se vinde acum pentru 2,49 milioane de euro, după ce în ultimii ani prețul a oscilat. „Dacă o voi vinde, nu știu să vă răspund la întrebarea dacă aș mai investi banii în imobiliare”, ne-a declarat omul de afaceri Ioan Zapodeanu, actualul proprietar al casei. El susține că renovarea completă a casei l-a costat aproximativ jumătate de milion de euro.

Vila în care familia Vlasov a locuit ani la rând și la care trecătorii se uitau lung are o suprafață impresionantă, de aproximativ 1.000 mp, desfășurată pe patru niveluri (demisol, parter și două etaje), fiind amplasată pe un teren de 2.300 mp.

Prețul cerut a oscilat extrem de mult până la vânzare

În ultimii ani, casa a fost scoasă de mai multe ori la vânzare, de fiecare dată la prețuri diferite. În 2022, vila era listată la 2,9 milioane de euro, dar în 2023 valoarea sa a scăzut la 1,19 milioane de euro. În cele din urmă, proprietatea a fost cumpărată anul trecut de Ioan Zapodeanu, care spune că a plătit atunci sub un milion de euro. Vila celui supranumit „Împăratul” poate fi acum transformată după imaginația viitorului proprietar, ne explică omul de afaceri.

„Anul trecut am plătit pe această proprietate sub un milion de euro, nu vă pot da prețul exact, iar acum am mai investit aproximativ 500.000 de euro pentru renovare completă. Clădirea este gata și pregătită pentru vânzare sau închiriere. Poate fi folosită după cum dorește viitorul proprietar, reședință privată sau spațiu pentru clinici, birouri ori centre educaționale. Să știți că există interes, mă sună oameni și de aici, din Iași, și din alte județe și din alte țări. Dacă o voi vinde, nu știu să vă răspund la întrebarea dacă aș mai investi banii în imobiliare. (…) Asta pentru că nu știi niciodată ce apare pe parcurs”, a declarat Ioan Zapodeanu pentru „Ziarul de Iași”.

În casă sunt peste zece camere

Odată intrat în casă, ai toate șansele să te pierzi: demisolul are o sală care dă spre terasă, două băi, o cameră tehnică și spații de depozitare. Parterul are o zonă open-space, două băi și o cameră tehnică. La primul etaj se află șase camere, unele cu acces la balcoane sau terasă, și două grupuri sanitare. Dacă nu te rătăcești până la ultimul nivel, observi și aici o zonă de primire, cinci camere, chicinetă și două băi. În perioada în care aparținea lui Mihail Vlasov, vila era recunoscută pentru interioarele încărcate, dominate de mobilier masiv și elemente decorative. Astăzi nu a mai rămas nicio urmă a amenajării semnate de familia Vlasov.

„Am scos mobilierul, am refăcut întreaga vilă de la zero. Am vrut să dau un aer complet diferit, modern și aerisit, și cred că am reușit. Totul a fost gândit astfel încât spațiile să fie flexibile. Și curtea a fost reamenajată, accesul auto este asigurat prin două porți, cu locuri de parcare pentru aproximativ 15 mașini. Eu nu am de gând să locuiesc aici, pentru că am deja casa mea și mă simt foarte bine unde stau”, ne-a spus Ioan Zapodeanu.

Un imobil cu istorie complicată

Avocatul Mihail Vlasov, fostul proprietar, a fost o figură controversată pe plan local. Vlasov a fost trimis în judecată în urmă cu câțiva ani de procurorii DNA în mai multe dosare pentru infracțiuni de corupție, inclusiv trafic de influență, șantaj, dare de mită, folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

În noiembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României la 8 ani de închisoare cu executare, după judecarea apelului împotriva sentinței Curții de Apel București din august 2018, care îl condamnase la 9 ani și 10 luni de închisoare. În ianuarie 2022, magistrații Tribunalului Vaslui au admis cererea lui Vlasov de eliberare condiționată.

Publicitate și alte recomandări video