Vîlceanu, despre vaccinuri: Nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi

„Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană pentru vaccinuri, deci nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi. Pur și simplu, la începutul anului, când se discuta despre vaccin, Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecărei ţări din Uniunea Europeană şi noi am avut acces la aceste doze de vaccin”, a declarat ministrul Finanţelor Publice.

Vîlceanu a adăugat că, în afara mecanismului de achiziţionare de vaccinuri pus la dispoziție de Comisia Europeană, nu cunoaște o altă metodă prin care să fie fost cumpărate seruri împotriva Covid-19.

„Sunt preţuri negociate de Comisia Europeană, alocarea prin mecanismul Comisiei Europene şi România a achiziţionat, practic, toate dozele de vaccin la care avea dreptul”, a explicat Vîlceanu.

Acesta a menționat că nu cunoaște detaliile acestei sesizări făcute de DNA și nu știe ce suspiciuni au procurorii anticorupție.

„Din punctul meu de vedere, faptul că am achiziţionat aceste vaccinuri pe mecanismul Comisiei Europene, mi-e greu să cred că ai putea să găseşti ceva sau s-ar fi întâmplat ceva”, a adăugat ministrul.

