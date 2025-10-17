„Vine A8. Tot șesul Bahlui de la Lețcani la Iași va fi plin de fabrici și uzine. Cum le apărăm?” Siguranța muncii în era digitală: interesantă conferință despre roboți, atacuri cibernetice și revoluția Industry 5.0 la BCU – GALERIE FOTO

Roboți, autostrăzi, atacuri cibernetice și soluții digitale pentru siguranța angajaților – toate au fost în centrul conferinței regionale SSM organizate la Iași. Peste 250 de experți, inspectori și lideri din industrie au discutat cum Industry 4.0 și 5.0 transformă munca și protecția angajaților. De la holograme în fabrici la scenarii de atacuri asupra spitalelor, digitalizarea cere o nouă cultură a prevenției.

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași a găzduit, ieri, o conferință regională dedicată transformărilor aduse de digitalizare în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Evenimentul, organizat de Inspecția Muncii, ITM Iași și Agenția Europeană de Securitate și Sănătate în Muncă, a reunit 250 experți, lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților locale, universitare și inspectori de muncă din țară, într-un dialog despre provocările și soluțiile erei digitale.

Plecând de la tema centrală: cum transformă tehnologia digitală modul în care muncim și cum putem păstra sănătatea și siguranța angajaților în contextul revoluțiilor Industry 4.0 și Industry 5.0., inspectorul șef ITM Iași, Costel Grojdea, a subliniat că „automatizarea, inteligența artificială, telemunca – toate aduc beneficii, dar și riscuri. Sănătatea și securitatea în muncă trebuie regândite. Haideți să demonstrăm că în era digitală omul rămâne cea mai importantă resursă.”

Pe aceeași scenă unde se conturau primele idei despre viitorul muncii se afla deja Pepper, un robot umanoid cu inteligență artificială, care a transmis și câteva cuvinte de bun venit. Ezitarea sa inițială, provocată probabil de neînțelegerea comenzii, a stârnit o serie de comentarii și glume în sală – „Pepper are emoții”, spuneau participanții.

Universitățile, companiile și roboții, parteneri în siguranța muncii

Ciprian Romeo Comșa, prorector pentru Inovare la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, a vorbit despre rolul universităților în formarea specialiștilor capabili să gestioneze provocările digitale: „Digitalizarea rescrie regulile SSM. Universitățile tehnice trebuie să genereze soluții care să mențină omul în centrul procesului digital.”

Prezent la eveniment, Dan Zaharia, business connector Extind Romania – FAB LAB, a vorbit despre dezvoltarea urbană accelerată a Iașului, subliniind importanța infrastructurii: „Conectivitatea, strict de infrastructură, A8-ul este din punctul meu de vedere foarte importantă. O autostradă pe care v-aș ruga să nu o mai numim Iași – Târgu Mureș, ci Odessa – Viena.” A explicat că, datorită acestei autostrăzi, „tot șesul ăla al Bahluiului dinspre Lețcani, până în Miroslava, până în Iași o să fie plin de fabrici și uzine”.

În prezent, sunt anunțați aproape 200.000 mp în autorizație și construcție, ceea ce înseamnă „încă 10.000 de oameni care vor lucra în fabrici și uzine alături de roboți.” Zaharia a punctat că „acesta este boom-ul pe care îl va avea orașul” și că „este nevoie într-adevăr de o disciplină în inspecția muncii și în digitalizarea contractelor de muncă și a relațiilor de muncă.”

Amazon Iași: siguranță operațională și digitalizare în centrul culturii muncii

Șerban Vornicu, manager comunicare Amazon România, a vorbit despre evoluția sistemelor de siguranță în cadrul companiei, nu înainte însă de a aminti că Amazon activează în Iași din 2005, unde se află și sediul central din România. „Amazon va continua să implementeze cele mai bune practici în domeniul SSM”, a declarat acesta, evidențiind faptul că digitalizarea a permis dezvoltarea unui sistem integrat și modern de protecție pentru angajați. Vornicu a menționat că Amazon investește constant în traininguri specifice, adaptate fiecărui tip de activitate, cu accent pe prevenție, ergonomie și siguranță operațională. Sistemele de monitorizare și intervenție rapidă sunt completate de proceduri clare și tehnologii care permit identificarea riscurilor în timp real. „Siguranța angajaților noștri este o prioritate, iar digitalizarea ne ajută să o consolidăm prin soluții eficiente și scalabile”, a concluzionat reprezentantul companiei.

În cadrul conferinței, mai mulți reprezentanți ai mediului economic au evidențiat modul în care digitalizarea influențează siguranța și sănătatea în muncă, atât în spațiul fizic, cât și în cel virtual.

Lucian Gherguț, reprezentant Aumovio – Continental Automotive România, a vorbit despre prezența solidă a companiei în Iași, activă din 2006, la acest moment, cu un colectiv de 2.600 de angajați. A subliniat colaborarea strânsă cu mediul academic local, care contribuie la formarea specialiștilor și la dezvoltarea de soluții tehnologice adaptate nevoilor industriei. În contextul digitalizării, Gherguț a evidențiat importanța integrării siguranței în procesele automatizate, menționând că parteneriatele cu universitățile din Iași joacă un rol esențial în menținerea unui echilibru între inovație și protecția angajaților.

Liviu Pârțac, director general Lear Corporation România, a completat perspectiva industrială prin prezentarea unui clip din fabrica locală, unde husele auto sunt produse cu ajutorul unor sisteme avansate de siguranță: benzi de ghidare, holograme proiectate pe podea și detecție inteligentă a pietonilor, toate integrate într-un flux automatizat.

Securitatea digitală: noua frontieră a protecției în muncă

Pe de altă parte, conf.dr. Dragoș Gavriluț, vicepreședinte Threat research la Bitdefender, a atras atenția asupra riscurilor cibernetice tot mai frecvente. Acesta a prezentat scenarii reale și ipotetice care afectează instituții din Europa de peste doi ani, explicând că „atacurile au scop financiar, dar în cazul instituțiilor, scopul este informația.” Gavriluț a detaliat modul în care un atacator își analizează ținta: „Un spital are personal, pacienți, resurse, servere și endpoints – laptopuri obișnuite. Se targetează personalul, de care aflăm fie de pe rețelele sociale, fie din alte surse, și le trimitem un mail care să atragă atenția.” A explicat că atacurile se fac adesea prin conturi personale, mai vulnerabile decât cele instituționale, și că metodele includ brutforce pentru spargerea parolelor și extragerea de date sensibile. Mesajul său a fost clar: protecția cibernetică trebuie să devină parte integrantă din cultura SSM, iar instituțiile și companiile trebuie să investească nu doar în echipamente, ci și în educație digitală, prevenție și reacție rapidă. „Trebuie să învățăm din aceste scenarii și să ne protejăm”, a concluzionat vicepreședintele Bitdefender, subliniind că în era digitală, siguranța angajaților include și protejarea informațiilor.

