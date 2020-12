Vine cea mai lungă noapte din an: Solstiţiul de iarnă. Jupiter și Saturn se vor apropia și vor putea fi văzute ca astru dublu

Solstiţiul de iarnă va avea loc anul acesta luni, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute (pentru Bucureşti). În aceeaşi seară, planetele Jupiter şi Saturn se vor apropia şi vor putea fi văzute ca un astru dublu, anunţă Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu", scrie news.ro. Momentul Solstiţiului de iarnă, respectiv al începutului iernii astronomice, are loc în jurul datei de 21 decembrie. Începând de la această dată, până la 21 iunie, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea.

La data solstiţiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est şi apune tot cu acelaşi unghi spre sud faţă de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el "urcă" - ţinând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45° - la numai 21° faţă de orizont. În consecinţă, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute (pentru Bucureşti).

În emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice.

Tot pe 21 decembrie, planetele Jupiter şi Saturn se vor apropia aparent una de alta seara, fiind vizibile ca un astru dublu. Fenomenul poate fi văzut cu ochiul liber, foarte aproape de orizontul de apus.

Potrivit specialiştilor de la Observatorul Astronomic, la Bucureşti, Soarele va apune la ora 16.49, iar după ora 17.00 planetele se pot vedea cu ochiul liber. Se pot vedea până în ora 19.00, când apun.

Recomandarea experţilor pentru observarea fenomenului este ca cerul să fie privit dintr-un loc de unde se poate vedea apusul Soarelui, pentru că orice clădire sau obstacol aflat înspre apus va ascunde planetele.

O conjuncţie nu la fel de strânsă se va produce pe 31 octombrie 2040, planetele fiind vizibile înainte de răsăritul Soarelui.

Următoarea dată când cele două planete se vor afla atât de aproape una de alta va fi pe 15 martie 2080, când se vor vedea înainte de răsăritul Soarelui, în constelaţia Capricornus.