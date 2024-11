Vine frigul: iarna bate la ușă în Iași, cu temperaturi care vor coborî sub -10 grade Celsius în zonă

„Situația este explicată prin regimul anticiclonal intens instalat în regiunea noastră de aproape o lună. În condițiile nopților lungi, așa cum am mai discutat, răcirile radiative sunt intense și pot determina răciri nocturne considerabile, chiar și atunci când masa de aer cald dominantă este relativ caldă. Atunci când regimnul anticiclonal se instalează după advecții de aer rece, care la acest moment din an au mai degrabă un iz arctic decât polar, răcirile nocturne pot fi chiar impresionante. Astfel, deși prognozele meteorologice indică o tendință de încălzire a vremii ce ar fi trebuit să se manifeste chiar din această noapte, mecanismul descris mai sus a dus la înregistrarea unor minime demne de orice interval de iarnă propriu-zisă, mai ales în jumătatea de nord a României și mai ales în regiunile montane.

În plus, față de minimele înregistrate la nivelul stațiilor meteorologice oficiale, în punctele noastre de observație destinate monitorizării regiunilor reci am înregistrat valori și mai reduse. Cele mai interesante valori sunt cele de la Poiana Stampei unde față de minima oficială de -7,6C am înregistrat în apropiere, la doar câteva sute de m de stația meteorologică ANM, dar pe valea râului Teșnița din apropiere, la 24m sub nivelul stației, valoarea de -13,1C. O situație tipică pentru toată Țara Dornelor, o regiune în care valorile de temperatură sunt de facto la fel de reduse ca în mult mai cunoscutele lacuri de frig de la sud din Carpați, reprezentate de depresiunile Giurgeu și Ciuc.