Vine Mourinho la Botoşani ?

CFR Cluj, FCSB şi FC Botoşani vor avea adversare valoroase în turul al treilea preliminar al Europa League, care ar putea fi, potrivit tragerii la sorţi efectuate ieri, la Nyon, Djurgaarden Stockholm, Slovan Liberec şi Tottenham Hotspur. CFR Cluj va întâlni în deplasare învingătoarea dintre formaţia suedeză Djurgaarden şi Europa (Gibraltar), FCSB, dacă va trece de FK TSC Backa Topola (Serbia), va primi vizita echipei câştigătoare dintre FC Riteriai (Lituania) şi Slovan Liberec (Cehia), în timp ce FC Botoşani, în cazul în care o va elimina pe KF Shkendija, va întâlni foarte probabil echipa engleză Tottenham Hostpur, mare favorită în duelul cu Lokomotiv Plovdiv.

Djurgaarden, campioana Suediei din 2019, a fost învinsă de Ferencvaros cu 0-2, la Budapesta, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Scandinavii vor trebui să treacă de Europa (Gibraltar), pe 17 septembrie, pe teren propriu pentru a o înfrunta pe CFR. Va fi primul duel al unei echipe româneşti cu Djurgaarden. Suedezii se află pe locul IV în actuala ediţie a campionatului, după 18 etape, cu 30 de puncte, după Malmö FF, 39 puncte, BK Häken, 33 puncte, şi IF Elfsborg, 32 puncte.Djurgaarden, are doi antrenori principali, în stil suedez, Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf. CFR nu are amintiri prea plăcute din Suedia, acum doi ediţii fiind eliminată de o altă echipă scandinavă, Malmö FF.

FCSB va juca în turul al doilea preliminar, pe 17 septembrie, acasă, cu FK TSC Backa Topola (Serbia), iar dacă va trece de aceasta va da piept cu Riteriai (Lituania) şi Slovan Liberec (Cehia). În primul tur preliminar, Riteriai i-a eliminat pe irlandezii de la Derry City cu 3-2, după loviturile de departajare. Liberec intră direct în turul al doilea preliminar. Cehii au terminat pe cinci campionatul trecut şi au trei puncte după două etape din noua stagiune. Fosta echipă a lui Alexandru Băluţă a întâlnit în trei rânduri echipe româneşti în cupele europene. A fost eliminată de Dinamo din play-off-ul Europa League în sezonul 2009-2010, după 3-0 la Bucureşti şi 0-3 acasă, Dinamo învingând cu 9-8 la loviturile de departajare. În 2012-2013, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 şi 2-1 în turul al treilea preliminar al Champions League. În ediţia 2014-2015 a Europa League, Astra Giurgiu a câştigat ambele meciuri cu Slovan, cu 3-0 şi 3-2, în turul al treilea preliminar. Echipa lituaniană are sediul în Vilnius, numele Riterai însemnând în traducere „cavalerii”. La formaţia pregătită de Tommi Pikkarainen evoluează şi un jucător trecut acum şapte ani pe la Oţelul Galaţi, Tadas Simaitis.

FC Botoşani va trebui să treacă în turul secund preliminar de KF Shkendija (Macedonia de Nord), în data de 17 septembrie, pe teren propriu, pentru a juca în turul al treilea preliminar cu Tottenham. Echipa antrenată de José Mourinho, clasată pe locul VI în Premier League, va juca în turul secund preliminar cu Lokomotiv Plovdiv, formaţie clasată pe locul V în campionatul trecut în Bulgaria. FC Botoşani ar fi a patra echipă din România care ar juca împotriva londonezilor, după Rapid şi UTA şi Dinamo. Tottenham le-a eliminat din Cupa UEFA, în sezonul 1971-72, pe Rapid, în turul al treilea, cu 3-0 şi 2-0, şi pe UTA Arad, în sferturi, după 1-1 şi 2-0. În sezonul 2006-2007 al Cupei UEFA, Tottenham s-a aflat în grupă cu Dinamo, pe care a învins-o cu 3-1 în meciul direct. „Spurs” au jucători de clasă în lot, precum portarul titular al naţionalei Franţei, Hugo Lloris, englezii Danny Rose, Dele Ali şi ultimul golgeter al Cupei Mondiale, Harry Kane, belgianul Toby Alderweireld, ori coreeanul Song Heung-min. Dacă va reuşi să treacă de macedoneni, echipa moldoveană ar putea aduce un adversar de prestigiu la Botoşani