Vine tramvaiul și pe strada din spatele Palas! Trafic reconfigurat total în centrul Iașului, cu bandă unică pentru CTP: proiect aprobat azi în Consiliul Local

Un proiect care va aduce schimbări majore de trafic în centrul Iașului va fi aprobat astăzi de Consiliul Local (CL). Pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr va fi creat un „inel” de circulație cu sens unic.

Investiția se ridică la aproape 150 milioane lei, iar fondurile vor fi asigurate de Uniunea Europeană. În acest sens, proiectul va fi depus săptămâna viitoare pentru acccesarea finanțării în cadrul Programului Regional Nord Est (PRNE) 2021 – 2027. O altă investiție, cu o valoare similară, care va fi aprobată tot astăzi, constă în achiziția a 10 tramvaie noi.

Tramvaiele vor urca pe Sf. Lazăr și vor coborî pe str. Palat

Proiectul din zona Palatului Culturii are două componente principale. În primul rând, va fi desființată calea de rulare de pe str. Piața Palat, iar zona va deveni pietonală. Apoi, linia de tramvai de pe sectorul Anastasie Panu (Hala Centrală) și până în Podu Roș va fi mutată la bordură, cu crearea unei benzi dedicate transportului public, inclusiv pentru autobuze.

Dinspre Podu Roș, tramvaiele vor ajunge pe str. Anastasie Panu, zona Halei Centrale, pe o linie nouă care va fi amenajată pe str. Sf. Lazăr, poziționată pe partea dreaptă a străzii, lângă bordură.

„Prin implementarea lucrărilor de înființare sensuri unice cât și a benzilor dedicate pe străzile Palat, Sf. Lazăr și parțial Anastasie Panu se va crea un inel rutier primar în jurul zonei Palatului Culturii, pe care circulația să se desfășoare în sens unic, în sens contrar acelor de ceasornic, anume: str. Palat – str. Sf. Lazăr – str. Anastasie Panu – str. Palat”, se precizează în proiectul de hotărâre supus aprobării CL.

Banii sunt disponibili Primăriei pe o axă de finanțare privind sprijinirea mobilității urbane. În cadrul PRNE 2021-2027, proiectele trebuie implementate cel târziu până în luna decembrie 2029. După ce proiectul va accesa finanțarea, Primăria va putea lansa licitația de proiectare și execuție.

„Prin menținerea firească a sensului de circulație similar sensului giratoriu, inelul primar poate fi privit ca un sens giratoriu de dimensiuni mari, ceea ce oferă avantaje considerabile în privința fluidizării traficului, prin distribuția aceluiași număr de autovehicule pe o lungime mai mare și, în plus, fluidizează transportul în comun”, conform Primăriei.

Pe sensul Hala Centrală – Podu Roș, vor fi reabilitați 1.370 metri de cale de rulare, alături de trotuare (5.200 mp) și spații verzi (5.200 mp). În același timp, vor fi construite 2 stații de tramvai.

Pe Sf. Lazăr va fi înființată o cale de rulare în lungime de 1.070 mp, vor fi reabilitate trotuarele (4.000 mp) și spații verzi (2.000 mp) și va fi amenajată o stație de tramvai. „Firul aferent sensului de urcare (Sf. Lazăr) va fi racordat cu linia de tramvai atât spre Elena Doamna, cât și spre str. Palat”, se mai precizează în proiect.

Vor fi cumpărate 10 tramvaie noi

În aceeași ședință va fi aprobat un al doilea proiect care va fi depus în cadrul PRNE 2021 – 2027: o investiție de 160 milioane lei pentru achiziția a 10 tramvaie noi cu o lungime de 22 metri.

Reamintim că, la ultima ședință de CL, un alt proiect dedicat transportului public a primit girul consilierilor: reabilitarea liniei de tramvai în Copou, între BCU și rond Triumf. În acest caz, investiția ajunge la aproape 100 milioane lei.

Proiectul constă în reabilitarea căii de rulare dublă (1.416 m) și a rondului Triumf (120 m de cale), inclusiv rețeaua dublă de fir-contact, alături de modernizarea trotuarelor (6.100 mp), a spațiilor verzi (2.600 mp) și construirea a 2 stații de tramvai (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Triumf). Și acest proiect va fi finanțat tot prin intermediul PRNE 2021 – 2027.

Bani mai mulți pentru proiectele din Bucium

Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi mai sunt incluse și alte investiții. Una dintre acestea vizează creșterea bugetului pentru amenajarea drumului provizoriu spre Bucium, pe timpul lucrărilor la pasajul Socola. O primă licitație pentru această lucrare a Primăriei a eșuat: singurul ofertant (Conest) a licitat cu 30% mai mult față de valoarea estimată de autoritatea contractantă. Prin urmare, cheltuielile pentru investiția de bază vor crește cu 2,2 milioane lei, iar valoarea totală a proiectului va ajunge la 13,5 milioane lei. După adoptarea acestei hotărâri, Primăria va relansa licitația cu bugetul majorat.

O creștere a cheltuielilor va avea loc și în cazul proiectului de reabilitare a șos. Bucium. Față de valoarea inițială, bugetul va fi majorat cu 4 milioane lei „ca urmare a modificărilor legislative privind cota TVA, adaptarea la situațiilor constatate pe teren, precum și a introducerii capitolul VII prevăzut de HG 907/2016”. Capitolul din deviz la care se face referire vizează asigurarea unei rezerve financiare de implementare.

Noua valoare a investiției pentru modernizarea șos. Bucium ajunge la 32,8 mlioane lei (inclusiv TVA). Termenul pentru finalizare lucrărilor în zonă este decembrie 2025.

Publicitate și alte recomandări video