Viorica şi Doiniţa: un cuplu vechi de prin vecini, care sapă de ani buni la temelia Iaşului

Ei bine, dragilor, cum s-a făcut şi s-a dres, asta chiar nu am putea spune, dar am zis că am putea face măcar un mic portreţel al personagiilor influente care, vrem sau nu, influenţează mai nou şi Iaşul chiar dacă sunt din judeţe vecine.

De-un par egzamplu, că s-a tot vorbit de un june liberal susţinut de premarele Gireadă din judeţul Botoşani că va veni şef la Fiscul regional de la Iaşi: ei bine, cică s-a schimbat modificarea, căci postul a fost pierdut de acest Gireadă. Dar postul nu va ajunge la Iaşi, ci va rămâne tot în judeţul vecin, dar la partidoi. Pentru el ar fi tras sfori şi curmeie fosta chelneriţă la Central, acuma şefă în partidoi şi tare influentă la centru, madam Doiniţa. Madamă care la vremea ei a fost nevasta unui şofer al altui influent parlamentar de acolo, şi uite-aşa a ajuns şi ea secretară la cabinetul unei alte parlamentare influente şi blonde din judeţ, madam Viorica, fie-i ţărâna uşoară.

Mai departe, zice gura satului, madam Doiniţa cică a lucrat-o pe şefa ei cam cum l-a lucrat la Iaşi Nichita pe Solcanu, apoi Chirica pe Nichita, ştiţi voi metoda. Ca să vezi, nene, căci menistrul judeţului vecin, susţinut tot de fosta chelneriţă, este şi el fost şofer, dar la DGASPC-ul de acolo. Mno, deci printre atâţia şoferi şi chelneriţe, voi vreţi ca marele om cu doftorat ingineresc Măricel, sau marele şef de promoţie Mihăiţă, să fie ei mai isteţi în politichie? Haida de...

Care-i treaba cu noul şef de la Ogradă? Păii... bam, bam, bam!

Şi dacă tot vorbim de şefi cu origini sănătoase şi viguroase, iote că şi nea Măricel de la partidoiul ieşean pare că şi el că are nas la oameni în direcţia asta, uneori, aşa că brava lui. De-un par egzamplu, personagiul pus de el recent şef la Ograda de Sconturi, nea Bazil Niţosu, ar fi fost ales tot pe motiv că, iote, provine din minoritate, de la Târgu.

Toate laudele pentru el că a învăţat carte, cum ne transmitea şi un cetitor fidel la numire, şi uite-aşa a luat-o de jos: băiat de credite la bancă, apoi şef de sediu, apoi şef de filială pe oraş, după care hop, la stat, la Ogradă, cu ajutorul nevestei din casa cu pătrate, zona auditurilor. Şi, zice-se, cu oelcuţă de umăr pus la căruţă şi de nea Măricel.

Gurile rele mai zic că misiunea celor doi soţi ar fi taman aceea pe care o are detergentul de bună calitate aplicat pe petele care se scot greu ţi sunt văzute de la distanţă. Mda, ce să zicem decât, vorba noului şef de la Cejău, Paralexe: bam, bam, bam...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.