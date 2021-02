Virgil Popescu: Noi ne-am pus în programul de guvernare modificarea legii offshore şi o vom face

"Exploatarea gazului din Marea Neagră nu poate să înceapă mai devreme de 2024-2025, dacă se va lua decizia de investiţii în cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neagă - şi noi ne-am pus în programul de guvernare, atât al Partidului Naţional Liberal, cât şi al Alianţei PNL - USR PLUS - UDMR - este modificarea legii offshore în aşa fel încât să stimuleze aceste investiţii şi o vom face. Şi o vom face în cursul acestui an această modificare. Numai că eu am spus şi am căzut şi în coaliţie de acord, acest lucru va trebui făcut în Parlament, pentru că dorim o coaliţie cât mai largă pe acest aspect, tocmai datorită a ceea ce s-a întâmplat în 2018 când eram în Parlament în Comisia de industrie şi, dacă vă aduceţi aminte ce discuţii au fost şi cum un proiect dat de Guvern în Parlament, pe o majoritate solidă a PSD, de un Guvern PSD, a fost complet măcelărit în Parlament. Noi ne dorim să nu repetăm greşeala celor de la PSD”, a declarat ministrul Energiei, marţi seară, la Digi 24.

Virgil Popescu a menţionat că doreşte ca proiectul "să treacă repede în Parlament", iar după promulgarea legii să înceapă activitatea în vederea exploatării resurselor în Marea Neagră.