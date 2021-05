Visma Software, compania scandinavă de IT, îşi deschide un centru şi la Iaşi

Visma Software, companie care dezvoltă produse IT, este prezentă şi în Iaşi. Originară din Scandinavia, compania activează de 15 ani în ţară, având două centre de cercetare şi dezvoltare în Sibiu, respectiv Timişoara. Oferă produse de software pentru sectorul privat, public şi educaţie, care simplifică şi automatizează procesele într-o gamă largă de domenii de activitate, inclusiv contabilitate, management financiar, achiziţii, resurse umane şi salarizare. Odată cu deschiderea locaţiei din Iaşi, compania îşi propune să creeze cel puţin 20 de locuri noi de muncă pe parcursul acestui an, urmând ca sediul de pe piaţa locală să devină, în timp, la fel de puternic precum celelalte două din ţară, care însumează 600 de angajaţi (290 în Timişoara şi 310 în Sibiu). Fab Lab 2 va fi noul spaţiu de lucru pentru Visma din Iaşi.

„În ciuda pandemiei, am avut un an grozav în 2020, iar dacă ar fi să rezum, obiectivul nostru cheie pentru acest an şi pentru cel viitor este legat de creşterea afacerii. România continuă să fie unul dintre pilonii de creştere cheie ai organizaţiei noastre de centru de competenţă. De ce Iaşi? Vrem să continuăm să investim în comunităţile locale, iar Iaşul este unul dintre hub-urile tehnologice cu cea mai rapidă creştere din Europa, potrivit comparaţiilor anuale. Unul dintre aspectele cheie pe care intenţionăm să le aducem pe piaţa locală este o combinaţie între o cultură unică a companiei nordice, fiind parte a unei echipe internaţionale într-un model de livrare hibrid nonconformist”, declară Daniel Reisenauer, director general Visma Software România.

La nivel european, compania Visma activează de peste 20 de ani pe piaţa produselor software pentru automatizare şi gestionare. Compania produce sisteme integrate ERP (Enterprise Resource Planning) - sisteme ce mediază, în timp real, afaceri din întreaga lume, procese complementare POS (Point of Service), CRM (Customer Relationship Management), produse bancare şi produse pentru automatizarea plăţilor online. „Sunt mândru că echipa Extind a contribuit la consultanţa necesară fundamentării deciziei managementului Visma şi va sprijini implicarea lor în comunitatea tehnologică regională, inclusiv via Fab Lab Iaşi şi Şcoala Informală de IT Iaşi, precum şi găsirea din 2022 a unei locaţii de birouri moderne de pe harta PIN Maps", ne-a spus Dan Zaharia, senior consultant în cadrul companiei din imobiliare Extind.