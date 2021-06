Visul lui Djokovic după Roland Garros. Am reuşit lucruri pe care mulţi credeau că nu le pot reuşi

"Anul acesta, sunt doar două săptămâni între finala de aici (de la Paris) şi primul tur de la Wimbledon, ceea nu este ideal, pentru că se trece de la o suprafaţă la alta complet diferită. Însă nu am nicio problemă să spun că vizez titlul la Wimbledon. Desigur că vizez titlul. Am câştigat ultimele două turnee, în 2018 şi 2019, aşa că sper să pot prelungi seria mea. Sper să profit la Wimbledon de încrederea pe care o am acum", a declarat Djokovic, după finala de la Roland Garros.

Întrebat dacă se consideră în stare să câştige toate cele patru turnee de Grand Slam în acest an, după ce s-a impus deja la Australian Open şi Roland Garros, precum şi medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Djokovic a răspuns:

"Totul este posibil. Am reuşit lucruri pe care mulţi oameni credeau că nu le pot reuşi. Totul este posibil. Şi sunt într-o poziţie bună pentru a emite pretenţii la 'Golden Slam' (câştigarea tuturor celor patru turnee majore într-un singur sezon - n.red.). Însă am fost deja în această poziţie în 2016 şi am pierdut în turul al treilea la Wimbledon".

