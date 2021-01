Vitaminele buclucaşe de la Astra

„Gazeta Sporturilor” a scris, marţi, că echipa Astra riscă excluderea din Liga I, după ce jucătorul Alexandru Ioniţă a recunoscut în faţa comisiei ANAD că a efectuat un tratament considerat dopaj de WADA, alături de alţi doi coechipieri, Kehinde Fatai şi Takayuki Seto. În replică, preşedintele clubului din Giurgiu, Daniel Coman, a declarat că gruparea sa nu este în culpă, pentru că nu a beneficiat de eventualul dopaj al celor trei jucători şi a precizat că aceştia vor fi daţi în judecată de Astra. „Nu a fost o acţiune colectivă din partea clubului. Cazurile nu sunt la fel cu ceea ce s-a întâmplat la Corona Braşov, clubul nu a avut o acţiune colectivă, nu a ştiut de acţiunea pe care au făcut-o jucătorii şi nici nu a beneficiat de vitaminele pe care le-au făcut ei. Nu este adevărat că l-am făcut trădător pe Ioniţă (n.r. - după ce a recunoscut în faţa comisiei). Nu suntem în niciun fel de culpă, nici nu am beneficiat de ceea cea au făcut jucătorii, din contră, şi noi îi vom acţiona în judecată, pentru că au pătat imaginea clubului şi nici nu am putut beneficia de aportul lor, deşi erau trei jucători importanţi pentru noi”. Coman a sups că a vorbit cu Ioniţă mai puţin de două nute, când l-a întrebat dacă a fost la ANAD. „Mi-a spus că a fost. A spus exact realitatea, că a făcut vitamine, că l-a luat Fatai, lucrând soţia lui acolo, l-a luat să facă nişte vitamine. Ei au crezut că aceste vitamine îi vor ajuta pentru a scăpa de Covid”, a menţionat oficialul Astrei, precizând că clinica nu este în culpă cu absolut nimic.

În septembrie 2020, jucătorii Kehinde Fatai, Takayuki Seto şi Alexandru Ioniţă de la Astra Giurgiu au urmat un tratament interzis de Agenţia Mondială Antidoping şi au fost suspendaţi provizoriu de ANAD. Cei trei au urmat un tratatment intravenos cu vitamine şi minerale la o clinică privată din Bucureşti, care a postat în scop publicitar imagini cu ei pe reţelele de socializare.Agenţia Naţională Antidoping (ANAD) s-a autosesizat şi a deschis o anchetă. Acest tip de tratament devine unul interzis de WADA dacă prin perfuzie este introdusă în corpul unui sportiv o cantitate mai mare de 100 de mililitri la 12 ore şi există suspiciuni că acea cantitate a fost depăşită.

Gsp.ro a precizat că numai Ioniţă a acceptat să vorbescă despre tratamentul efectuat, motiv pentru care ar putea primi o reducere a suspendării de la patru ani la un an. Fatai şi Seto nu s-au prezentat în faţa comisiei de audiere şi riscă o suspendare de patru ani. Pentur că are mai mult de doi jucători care au efectuat un tratatment interzis, Astra riscă excludererea din Liga I. O decizie în acest caz ar putea fi luată la 4 februarie.