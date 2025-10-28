Vizita lui Nicușor Dan la Iași: patru aspecte demne de menționat

O vizită de două zile a președintelui României într-un oraș din țară nu e un eveniment de ici de colo, și nici unul în care decizia e luată de azi pe mâine, asta e clar. Fără discuție că întreaga echipă de consilieri de la Președinție a lucrat intens la aceasta – la ce să meargă și la ce nu, ce semnificație are fiecare loc, ce mesaje trebuie date ici și colo, de ce acolo și nu dincolo etc.

Dacă tot s-au încheiat deja ecourile, să analizăm pe rând itinerariul ieșean al președintelui, și semnificația fiecărei alegeri! Pentru că da, sunt câteva semnificații despre care merită să discutăm.

Așa cum știm, traseul președintelui a cuprins ceremonia de aniversare a 165 de ani de existență a Universității ieșene, la Teatrul Național, o vizită la Antibiotice, o alta la UMF, unde a avut loc o întâlnire cu echipa Mavis Artificial Heart, apoi o altă întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, la Palas Campus, iar seara două scurte întrevederi separate cu primarul și cu șeful Consiliului Județean. A doua zi a participat la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, care a avut loc la Iași, apoi la manifestările prilejuite de Ziua Armatei, 25 Octombrie. Practic, a bifat în doar două zile la Iași cât nu a bifat predecesorul său tot aici nici în două mandate.

Așadar, prescurtând: Iașul universitar / firma fanion a Iașului / cercetarea și un proiect revoluționar, unic în Europa / mediul de afaceri local / administrația locală / consiliul rectorilor / Armata. Periplul complet: pare că a bifat tot ce se putea, ba chiar mai mult de atât. Și totuși… Să le analizăm pe rând!

Universitatea – Fără îndoială că acesta pare să fi fost momentul forte al vizitei, cu intenția de a „puncta” exact valoarea orașului vizitat: universitățile și cultura (locul: Teatrul Național). Cu atât mai mult cu cât vorbim de un moment aniversar, la cea mai veche universitate a țării. Nu mai intrăm în detalii, discursul fiind unul pe măsura momentului.

Antibiotice – Este forma fanion a Iașului medical, chiar dacă una de stat. Iar o vizită aici este un semnal de viitor, de încredere. Vom vedea dacă va fi meritat să ne încredem în aceste semnale, și cât va putea face Nicușor Dan ca președinte în acest sens. Dar, să reținem semnalul!

Inima artificială – Un proiect despre care Ziarul de Iași a scris de nenumărate ori, unul de-a dreptul revoluționar. Iar vizita aici a președintelui este un semnal că cercetarea locală are sprijinul său, că are încredere în viitorul ei. Nu e puțin lucru, dacă va fi consecvennt, căci mai mereu Iașul a fost văduvit de sprijin la centru.

Oamenii de afaceri – Cine a definitivat agenda președintelui pare să fi gândit destul de exhaustiv: nu poți vizita un oraș ca Iașul, al doilea ca mărime după Capitală, și să nu dai un semnal și către mediul de afaceri din zonă. Un mediu care ar putea avea cât de curând un important rol în viitoarea reconstrucție a Ucrainei, efort la care se așteaptă ca România să joace un rol foarte important.

Administrația locală – Întâlnirile cu Mihai Chirica și Costel Alexe par a fi mai degrabă o curtoazie, dar și o „afacere” politică. Despre faptul că Ludovic Orban, consilierul politic al președintelui, are misiunea de a crea un vehicul politic pentru Nicușor Dan în următorii ani, se știe în mediile informate. Or, Orban a avut relații bune, probabil încă le are, și cu primarul și cu șeful CJ de la Iași, iar aceștia doi, se știe, nu au influență mare în PNL la vârf. În ciuda imaginii nu grozave a celor doi în țară, iată că Nicușor Dan a acceptat să-i vadă pe amândoi. Nu se știe niciodată cum poate evolua politica…

Consiliul rectorilor – Posibil că aici să fi fost singura chestiune care s-a întâmplat să fie tot atunci, și pe care președintele n-o putea rata.

Armata – De remarcat că este pentru prima dată din 1990 încoace, probabil și anterior, când manifestările naționale de Ziua Armatei au loc în afara Capitalei. Și nu oriunde, ci în cel mai apropiat oraș mare de Republica Moldova, dar și de Rusia, dacă vreți, iar alături de Nicușor Dan aici a fost chiar șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. O simbolistică ce nu scapă nenotificată în consemnările unor ambasade. Și e bine așa.

Dar, căci există și un mare dar, iată că Nicușor Dan nu prea a vorbit mult despre cea mai mare durere a ieșenilor: Autostrada Unirii, A8. A adus-o în discuție în prima seară, unde doar a menționat că sunt mari șanse să fie finanțată prin programul SAFE al Uniunii Europene, un program cu justificare preponderent de apărare, militar, și atât. Totodată, o întâlnire cu activiștii pro-autostradă de la Iași, solicitată din ce știm, iarăși nu a avut loc.

Paradoxal, Nicușor Dan nu a vorbit despre autostrăzi, dar ateriza la Iași exact când, într-un loc apropiat de traseele Autostrăzii Moldovei și Autostrăzii Unirii, avea loc o tragedie cumplită, ce foarte probabil nu putea avea loc pe o autostradă: un impact față în față dintre un tir și un autoturism, ce a ucis doi oameni.

Fără îndoială, pot fi criticate multe aspecte ale acestei vizite la Iași a noului președinte. Suntem totuși în primul an de mandat al acestuia: haideți să reținem doar aspectul pozitiv! Anume, că un președinte de țară a vizitat orașul nostru timp de două zile, cum nu s-a mai întâmplat din vremea lui Ion Iliescu, din ce știm. Și că peste tot a dat cele mai bune semnale și mesaje. E un semn bun. Atât.

