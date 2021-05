Viziunea PNL pentru Iaşi. Trei obiective, trei dosare

Într-o postare acidă la adresa reprezentanţilor USR şi PSD, vinovaţi că s-au abţinut săptămâna trecută de la votarea bugetului, şeful consilierilor liberali din CJ, Romeo Vatră, a descris pe scurt viziunea PNL de dezvoltare a judeţului. O viziune care se regăseşte în bugetul pe anul în curs, proiectul fiind adoptat cu sprijinul consilierilor PMP. „Viziunea”, termen folosit obsesiv de leadershipul din Podu Roş, se rezumă la trei obiective mari şi late: asfaltarea drumurilor din judeţ, amenajarea unor parcuri industriale şi modernizarea, respectiv, construcţia de spitale.

Turnarea de asfalt pe coclaurile Iaşului nu e în mod cert vreun act vizionar, strategic, ci un pas banal, dar absolut necesar pentru a scoate o parte a Iaşului din evul mediu.

La fel, îngrădirea unor toloace şi racordarea lor la utilităţi nu mai înseamnă demult viziune. Parcurile industriale şi tehnologice erau proiecte vizionare pe la începutul anilor 2000, pe vremea când şefii noştri de judeţ susţineau că ieşenii n-au nevoie nici de aeroport, pentru că sunt prea săraci. În 2021, amenajarea unui parc industrial e un act de gestiune curentă, o investiţie ordinară, înscrisă în fişa postului la toate administraţiile locale din ţară. O „ţâră” de viziune ar însemna ca în sertarele de la Casa Pătrată să existe o listă cu companii importante care urmează să fie atrase la Iaşi, plus o echipă de negociatori cu CV dispusă să cutreiere lumea pentru a negocia potenţialele investiţii. Care investiţii ar trebui să urmeze nişte direcţii strategice pentru judeţ. Între o fabrică de piuliţe care creează 2.000 de locuri de muncă şi un laborator cu 100 de cercetători de vârf, ce investiţie ar „prioritiza” şefii Iaşului? Există vreun document, fie şi la nivel de draft, cu câteva linii directoare, agreat în acest sens de conducerea PNL a judeţului?

Întreţinerea şi modernizarea spitalelor din subordine nu înseamnă viziune, construirea unui Institut Regional de Boli Cardiovasculare la Miroslava, a unui Centru de Tratament al Infertilităţii la maternitatea Elena Doamna sau a unui Spital Integrat de Boli Respiratorii în Bucium ar putea însemna. Cu condiţia să ai un plan coerent prin care să atragi personal medical performant de prin toate colţurile globului. Cu UMF Iaşi situată în top 600+ în ultimul clasament Times Higher Education, e clar că nu poţi construi centre medicale de excelenţă, de talie mondială, bazându-te exclusiv pe resursa umană calificată local. E obligatorie o strategie prin care autorităţile locale să sprijine universitatea din Iaşi să devină mai performantă de la an la an, plus un proiect de „head hunting” prin care medici din ţară şi străinătate să fie ademeniţi să se mute la Iaşi. Altfel, aceste „centre de excelenţă” vor avea soarta Centrului Expoziţional Moldova. Nişte costisitoare forme fără fond.

Paradoxal, lipsa de viziune, rezultat al universului îngust în care se învârt liderii PNL Iaşi, ni se dezvăluie şi din dosarele de corupţie în care sunt inculpaţi. Şmecherii cu autoturisme Skoda, şmenuri cu tablă, ochi închişi la contractele unor interlopi care trăiesc din taxă de protecţie. Interese mărunte, golănii de hrăpăreţi rupţi în fund, mânaţi de orgolii provinciale. Peste toate, o inadecvare, inclusiv în materie de furt, la modul în care s-a transformat societatea în ultimii 10-15 ani.