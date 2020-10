Vlad Teohari anunţă că va da în judecată USR PLUS din cauza listelor de candidaţi

Scandalul listelor de candidaţi pentru alegerile parlamentare ale USR PLUS continuă. Vlad Teohari, a cărui candidatură pe listele pentru diaspora a fost invalidată de Biroul Naţional al formaţiunii pentru că „a ieşit public împotriva partidului”, anunţă că dă partidul în judecată, iar avocatul Dumitru Dobrev, fost membru în Biroul Naţional al USR, îl va reprezenta, se arată într-un comunicat: „Nu voi accepta nedreptatea care mi s-a făcut şi îmi voi apăra drepturile pe toate căile legale pe care le am”, a spus Teohari.

Vlad Teohari a câştigat alegerile interne în filiala USR Diaspora, fiind ales pe locul 1 pe lista pentru Camera Deputaţilor, dar candidatura sa a fost invalidată de USR cu mai puţin de 48 de ore înaintea datei limită de depunere a listelor de candidaturi la Biroul Electoral de Circumscripţie”, se precizează în comunicat.

„Sunt unul dintre fondatorii Uniunii Salvaţi Bucureştiul şi avocatul care a înscris la Tribunalul Bucureşti Uniunea Salvaţi România în 2016. Am apărat USR de atunci încoace în tot felul de procese, de la contestaţii la deciziile AEP la înregistrarea alianţei pentru europarlamentare. Astăzi, apăr spiritul USR în faţa unei conduceri care a uitat principiile şi valorile partidului. Când am intrat în politică, alături de Nicuşor Dan, am făcut-o sufocat de nedreptatea pe care o vedeam zi de zi, în viaţa mea profesională, în instanţe.

Lui Vlad Teohari i s-a încălcat dreptul de a fi ales, dreptul la apărare şi a fost discriminat faţă de numeroşi alţi colegi, cosemnatari ai aceleiaşi scrisori ce i se impută, care au putut candida în alegerile locale din 27 septembrie. În plus, Comisia Naţională de Arbitraj a USR a depăşit cu 20 de zile termenul regulamentar până la care se putea pronunţa pe validitatea candidaturii lui Vlad şi l-a considerat lipsit de integritate pentru o chestiune ce ţine strict de libertatea de exprimare.