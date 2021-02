Vlad Voiculescu face noi precizări în scandalul studiilor în care este implicat

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi-a publicat, marţi seara, pe Facebook, diploma de studii, eliberată de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum şi un atestat privind echivalarea ei cu o diplomă de master în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor. Documentul de atestare are sigla Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul Gabriela Marilena Leţcai.