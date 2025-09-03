MICA PUBLICITATE
SPORT

Vladislav Blănuţă, transferat la Dinamo Kiev. „FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer”

De Redacția
miercuri, 03 septembrie 2025, 13:10
FCU Craiova a anunţat, miercuri, că l-a transferat pe fotbalistul Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev pentru “o sumă importantă de bani”, scrie news.ro.

“Vladislav Blănuţă a fost transferat definitiv la Dinamo Kiev. În urma transferului, FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer. Mulţumim, Vladislav Blănuţă, pentru efortul depus în tricoul FCU 1948 şi îi dorim mult succes pe viitor!”, este anunţul clubului oltean.

Blănuţă era legitimat la FCU din 2023.

