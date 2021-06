Vladlen Babcinețchi, câștigător al concursului de artă organizat de IULIUS: „Creațiile de for public, bine realizate, devin emblematice pentru comunitate și contribuie la crearea identității locale”

Aceștia au reprezentat studenții și masteranzii Universității de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE), dar și generația tânără din Uniunea Artiștilor Plastici din România (UNAPR), filiala Iași. Opera „Oda bucuriei”, realizată de Vladlen Babcinețchi a fost desemnată câștigătoare și va fi expusă în parcul Family Market Miroslava, însă și celelalte lucrări au impresionat publicul și juriul, prin simplitate, profunzime și idei bine conturate.

„Oda bucuriei”, realizată de Vladlen Babcinețchi, este lucrarea câștigătoare a concursului de artă pentru simbolul Family Market Miroslava. Artist plastic, membru în UNAPR, și doctor în inginerie industrială, Vladlen are o colecție vastă de lucrări artistice expuse în toată țara. „În UNAPR sunt implicați numeroși artiști profesioniști, capabili să livreze publicului larg idei și creații, în ton cu ultimele tendințe din arta contemporană. Îmi amintesc că m-am înscris cu mult entuziasm la concursul organizat de IULIUS și cunosc atmosfera creată în rândul participanților, una efervescentă. Creațiile de for public, bine realizate, devin emblematice pentru comunitate și contribuie la crearea identității locale, aducând, în numeroase cazuri, un aport considerabil la dezvoltarea turismului cultural. Știm că acestea, prin valoarea estetică și conținutul ideatic, constituie un factor de educație cu caracter permanent, motiv pentru care au un rol determinant în formarea tinerelor generații. De asemenea, acestea vorbesc despre noi, cei de azi, despre felul în care ne raportăm la noi înșine. Lucrările de for public constituie o radiografie a timpurilor în care au fost realizate, rămânând un permanent factor de inspirație”, a spus Vladlen Babcinețchi, câștigătorul concursului de artă.

„Noi artiștii avem nevoie de ajutor ca să putem face artă”

Absolvent al Facultății de Arte de la UNAGE, masterand la secția Sculptură la aceeași instituție de învățământ, Emanuel Chiriac este unul dintre cei trei tineri finaliști ai concursului. De-a lungul parcursului său artistic, acesta a experimentat mai multe stiluri și tehnici, exprimându-și ideile în lemn, ceramică, piatră sau metal, toate ajutându-l să își descopere stilul personal. În cadrul concursului de artă de la Family Market Miroslava, acesta s-a înscris cu conceptul „Mărinimie”. „Mă bucur că sunt inițiative de genul acesta, mai ales că avem și noi, artiștii tineri, oportunitatea să participăm. Pe termen lung, concursurile, expozițiile și evenimentele dedicate artei vor avea un impact pozitiv asupra publicului, care va descoperi și arta contemporană. În Iași arta contemporană lipsește, iar comunitatea are nevoie de mai multe expoziții și evenimente bazate pe latura artistică pentru a putea compara lucrările, pentru a avea o educație și în acest sens. Noi artiștii avem nevoie de ajutor ca să putem face artă și e plăcut când se organizează evenimente de genul acesta și când vezi că oamenii îți apreciază, pentru că muncim mult ca să putem face artă. Mi s-a părut foarte fain că IULIUS a avut această inițiativă și că mai sunt și companii care susțin proiectele artistice. E minunat!”, a declarat Emanuel Chiriac, masterand la UNAGE.

„Arta trebuie făcută provocărilor de astăzi, nu nostalgiilor de ieri”

Dan Cebotari, student în anul I la UNAGE, își găsește inspirația în natură, explorând în timpul plimbărilor. În lucrarea sa, ajunsă în finalul competiției de artă, Dan a transpus o imagine văzută după o promenadă în parc: un cuplu care își petrecea timpul liber împreună cu copilul și animalul lor de companie. „Concursul organizat de IULIUS este un bun exemplu de încurajare și susținere a artiștilor în devenire, cum este și cazul meu. Participarea la acesta mi-a oferit o primă experiență pe care o voi valorifica în timp. Mulțumesc organizatorilor și îi aștept să mai realizeze astfel de inițiative, căci arta trebuie făcută provocărilor de astăzi, nu nostalgiilor de ieri”, a menționat Dan Cebotari, student în anul I la UNAGE.

Concursul de artă lansat de IULIUS face parte din strategia de sustenabilitate a companiei care se centrează pe abordarea a trei piloni principali, care acoperă aspectele de mediu, educație și comunitate. Astfel, prin intermediul concursului, comunitatea studenților, masteranzilor, dar și cea a tinerilor artiști ieșeni a avut oportunitatea să își prezinte ideile creative. „Oda bucuriei” va aduce valoare pe termen lung în parcul Family Market Miroslava, pe care îl va înfrumuseța.