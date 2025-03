VOCILE IAȘULUI Bani publici pentru Politehnica: ce spun ieșenii? „Întrebarea zilei” care a făcut valuri printre cititorii noștri

Întrebați dacă „Sunteți de acord cu continuarea susținerii pe bani publici a clubului de fotbal Politehnica Iași, în contextul performanțelor sportive slabe?”, ieșenii spun că ar trebui ca Primăria să continue să investească bani în Poli Iași, dar să găsească și formule pentru ca investitorii privați cu o anumită potență financiară să se poată alătura echipei. Mai mult, oamenii spun că ar trebui văzute unele investiții care să sprijine și comunitatea, precum stadionul nou care ar putea fi folosit pentru evenimentele majore sau pentru creșterea interesului pentru sport în rândul tinerilor.

A fost și un segment important de ieșeni care au argumentat că primăria ar trebui să își țină banii acasă. Mai mult, să crească investițiile în sport la nivelul general, dar nu specific în fotbal – nu în echipa mare, unde performanțele au lăsat de dorit în acest sezon. Mulți ieșeni au invocat faptul că și mai mulți bani au fost îngropați în clubul CSM Iași 2020 (vezi AICI), cu o investiție din partea primăriei de cinci ori mai mare, și cu zero rezultate.

„Ziarul de Iași” vă prezintă în continuare zece dintre cele mai argumentate comentarii.

„Primaria trebuie sa investeasca in infrastructura sportiva ,in competitii interscolare, sport de masa in toate sporturile nu numai in fotbal . In ce priveste echipa etalon ,,Poli Iasi” pt a performa cat de cat e nevoie de investitie privata, de un plan de dezvoltare… Salvarea de la retrogradare nu-i un obiectiv serios care sa creeze emulatie in jurul echipei si implicit sa umple tribunele. Din pacate, dupa ‘89 a fost folosita discret ca agent electoral sau un obiect de manevra electorala…”

„Da… Dar ar trebui sa avem și un stadion nou și o sală polivalentă nouă….”

„Cu o singură condiție, cel puțin 1/4 din echipă să fie formată cu jucători crescuți la nivelul Academiei proprii.”

„Da, daca banii sunt alocati spre grupele de juniori. Daca vorbim de alte sporturi unde expunerea nu e atat de mare (handbal, rugby, volei, futsal, etc) acolo e alta poveste. Dar la fotbal? Fotbalul reprezinta sportul cu cea mai mare expunere, cu cei mai multi consumatori si sportul in care se invart cei mai multi bani. E mai simplu sa ceri de la primarie decat sa creezi un plan prin care sa atragi sponsorizari, oameni la stadion (suporteri), sa vinzi materiale promotionale si sa creezi diverse campanii de promovare si expunere a activitatii acestui club, transparenta, etc.”

„Da,sunt de acord ,pentru ca imi place acest sport, dacă vrei performanță trebuie să ai triplu bugetul actual, asta nu înseamnă ca nu accept ideea de a găsi un investitor. Și mare atenție la veniturile celor care sunt în jurul clubului !!!!!Nu avem bani, dar plătim salarii de 6000 euro!!!!”

„Da,da,da. De ce nu??? Fotbalul a avut un buget mic in comparație cu echipa de handbal feminin a primăriei.”

„DA , dar nu pentru contra performanțe! Faceți un parteneriat public privat, cu conducere profesionistă cu fotbaliști măcar de valoare medie, pentru a nu ne umple de umilință și naduf!”

„Da, cu finanțare 49%. Restul de 51% finanțare privată.”

„Sunt de acord ca o primarie sa sustina un club profesionist doar prin oferirea stadionului, nu prin acoperirea tuturor cheltuielilor. Politehnica Iasi este un club de fotbal profesionist si ar trebui sa fie finantat de un proprietar si de sponsori, nu din bani publici. Sportul de performanta trebuie sa atraga finantare privata, nu sa depinda de bugetul local, mai ales cand rezultatele sunt slabe. In schimb, primaria ar trebui sa finanteze sportul de masa si sportul in scoli, pentru a incuraja un stil de viata sanatos. Aceasta ar fi o investitie reala in viitor, cu beneficii pentru intreaga comunitate.”

„Nu! Dar sunt de acord să avem un stadion modern să putem găzdui meciuri importante din campionat, concerte, evenimente.”